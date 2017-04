Málaga acogerá en junio un gran encuentro europeo entre inversores y empresas

Entre los eventos destacan el EBAN, el congreso europeo anual celebrado por The European Trade Association for Business Angels, la mayor organización europea de este tipo de inversores. Ya se han celebrado 17 ediciones. El año pasado tuvo lugar en Oporto (Portugal) y en 2015 se celebró en Eindhoven (Holanda), siendo esta la primera vez que se desarrolla en Málaga. Esta organización agrupa a 170 miembros de 59 países.

El 6 de junio se inaugurará el Polo Digital

El Polo de Contenidos Digitales, ubicado en Tabacalera, será inaugurado de manera oficial el próximo 6 de junio por la tarde, haciéndolo coincidir con el Málaga Innovation Festival. Así lo adelantó ayer el concejal de Nuevas Tecnologías, Mario Cortés, en la presentación de este evento. Cortés explicó que aún no se ha podido empezar a trabajar porque faltan los equipos técnicos, pero confía en que sí estén instalados y disponibles en esa fecha. "No estaremos operativos al 100% el día de la inauguración pero casi", dijo el edil. La agenda no está cerrada aunque se baraja que el polo de contenidos digitales, uno de los proyectos estrella de De la Torre, sea inaugurado por el ministro del ramo o por el secretario de estado.