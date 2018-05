Málaga opta a ser Capital de Turismo Inteligente en 2019

Málaga optará a ser Capital Europea de Turismo Inteligente en el año 2019, una candidatura sobre la que se está trabajando desde el Ayuntamiento de la ciudad, según anunció ayer el alcalde, Francisco de la Torre. Así lo avanzó durante la inauguración del III Congreso Internacional de Inteligencia Turística, organizado por Next Business School y el Instituto de Estudios Cajasol. Este tercer congreso fue inaugurado por Francisco de la Torre; el presidente del Instituto de Estudios Cajasol, Antonio Pulido, y el de Next International Business School, Manuel Campo Vidal, quienes destacaron la capacidad de la capital malagueña para acoger este tipo de eventos así como su crecimiento turístico, cultural y en materia tecnológica.

El regidor indicó que las candidaturas pueden presentarse hasta finales del próximo mes de junio y consideró que eventos formativos como este congreso de turismo inteligente será "uno de los argumentos" que se utilizarán para destacar la capacidad de la Costa del Sol en esta materia, así como su trabajo turístico en los últimos años. "Tenemos mucha ilusión y esperanza de que Málaga pueda ser una de las dos ciudades que se elegirán a nivel europeo", sostuvo De la Torre. Todas las ciudades interesadas de más de 100.000 habitantes pueden presentar on line sus candidaturas antes del 30 de junio de 2018 en la web Smart Tourism Capital 2019. La Comisión Europea ha puesto en marcha el concurso European Capital of Smart Tourism con el objetivo de premiar el desarrollo del turismo inteligente en las ciudades europeas. Con esta iniciativa se quiere mostrar y poner en valor las buenas prácticas en turismo innovador, inclusivo y sostenible. De esta manera, las dos ciudades que demuestren tener las soluciones más innovadoras, inteligentes e inclusivas en materia de accesibilidad, sostenibilidad, digitalización y patrimonio cultural y creatividad turística, así como un programa de actividades atractivo para el año 2019, recibirán el título de European Capital of Smart Tourism 2019.