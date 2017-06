Médicos de familia deben trabajar dos tardes en verano por falta de sustitutos

Indignados. Así están los facultativos de los centros de salud de la capital porque "la falta de previsión" del Distrito Sanitario Málaga ha provocado que la Administración no encuentre suficientes médicos para las sustituciones de verano, lo que obligará a los médicos de plantilla a trabajar un par de tardes para cubrir la asistencia vespertina en los puntos de atención urgente.

CCOO ha pedido una reunión de la junta de personal y no descarta movilizaciones. El Sindicato Médico también baraja protestas y aconseja a los profesionales que exijan al Servicio Andaluz de Salud que les comunique los cambios en sus condiciones de trabajo por escrito para poder interponer las correspondientes reclamaciones.

El Distrito Sanitario asegura que sólo tendrán que hacer una guardia de apenas cinco horas -de 15:00 a 20:00- en todo el verano. CCOO estima, en cambio, que una vez que se descarten aquellos profesionales que están exentos de guardias y de vacaciones, tocarán a "dos o tres".

Este verano hay 13 millones más para sustituciones, lo que supone un incremento del 50% respecto a 2016; pero no hay suficientes profesionales. Tras agotarse la bolsa de médicos, el SAS lanzó a fin de mayo una convocatoria de 92 plazas para esta categoría en la provincia. Sólo se cubrieron 19.

El problema -según el secretario de Sanidad de CCOO, Rafael González- es que la primera oferta del Distrito estipulaba que de las 35 horas de jornada semanal hicieran cinco diarias de lunes a viernes y las 10 restantes los fines de semana en los puntos de atención urgente. "Lo que suponía que tendrían que trabajar seis o siete días a la semana", sostuvo González. Así que la convocatoria no tuvo éxito en el Distrito Sanitario Málaga, que debió mejorar las condiciones de los contratos ofertados. Fijó entonces que la jornada fuera de siete horas diarias de lunes a viernes. Pero ya la mayoría de los profesionales estaban colocados en otros destinos, tanto públicos como privados. Y como faltan médicos para cubrir la atención de tarde en Puerta Blanca, Cruz de Humilladero, El Cónsul, La Roca y El Palo -los demás centros de salud cierran a las 15:00 durante el verano-, el Distrito pretende mover a los profesionales unilateralmente.

González aseguró que hay médicos que tendrán que trabajar en un centro de salud "distinto al suyo y fuera de su horario". "Lo han hecho mal porque ofrecieron contratos poco atractivos y ahora hacen una chapuza obligando a los médicos de familia a cubrir esa asistencia de tarde", agregó. El Sindicato Médico también arremetió contra la medida y no descarta movilizaciones. Según su presidente, Antonio Martín, los facultativos están "indignados porque de forma verbal y unilateral les cambian sus condiciones de trabajo".

Por su parte, fuentes del Distrito Sanitario Málaga negaron que la causa del problema sea falta previsión. "Ha habido una oferta pública y se han hecho más contratos, más largos y con mejores condiciones que otros años", dijeron. Según las mismas fuentes, la prueba de que el origen es la falta de médicos y no de planificación es que había suficientes enfermeros y se han cubierto todas las plazas de esta categoría; algo que no ha ocurrido con los facultativos "porque no hay". Además, aseguraron que cada médico de familia tendrá que hacer una sola guardia de cinco horas -de 15:00 a 20:00- en todo el verano. Además, aclararon que el problema no se da en otros distritos porque sólo en el de Málaga se cierran la mayoría de los centros de salud a las 15:00, quedando a partir de esa hora abiertos únicamente cinco puntos para la atención no demorable (de los casi 30 que forman la red de Atención Primaria).