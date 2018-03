Miles de policías y guardias civiles claman por la equiparación salarial

"No es una equiparación lo que han ofrecido, sino una subida de sueldo. Una estrategia más del Gobierno. Me siento traicionado". Son las palabras de un policía nacional, uno de los miles que ayer recorrió las calles de la ciudad para pedir que el salario que perciben tanto ellos como los guardias civiles sea idéntico al de los Mossos d'Esquadra, dado que desempeñan, aseveró, "el mismo trabajo". Los agentes, convocados por Justicia Salarial Policial (Jusapol), que nació para conseguir la equiparación, clamaron contra el preacuerdo alcanzado esta semana entre los sindicatos policiales y el Ejecutivo -con el ministro Juan Ignacio Zoido al mando de las negociaciones- al haber dejado en el camino, denunciaron, "más de 400 millones de euros, así como a los jubilados, las pagas extras y las horas por asistencia a juicios". "Es un insulto, no vamos a aceptar migajas. Hay que seguir luchando hasta conseguir el 100%", apostillaron. Para otro guardia civil la propuesta "está ya firmada, por debajo de la mesa". "Nos han engañado", advirtió.

Los integrantes de Jusapol también criticaron el hecho de que la propuesta vaya a ser sometida a votación por parte solo de los sindicatos y sus afiliados. "¿Y los que no pertenecemos a ellos? ¿No somos policías o guardias civiles?", se preguntaron ayer durante la lectura del manifiesto, que tuvo lugar bajo la lluvia en una abarrotada Plaza de la Constitución. En palabras de Manel Solsona, uno de los portavoces del colectivo, la intención del Gobierno no es otra que "aumentar un complemento", de unos 350 euros al mes, que consideran "insuficiente" y que no implica en ningún caso la equiparación de su nómina a la de otras policías autonómicas. Actualmente, los policías nacionales cobran, recalcó, 1.150 euros, entre 550 y 600 netos menos al mes, aunque varía según el puesto que se ocupe. "Nos pagan las horas extras a 8 euros y a ellos al doble. Nos jubilamos con el 75% del sueldo y no con el 100%", criticó. En el caso de la Guardia Civil, el secretario de la Asociación Unificada (AUGC) en Málaga, Ignacio Carrasco, añadió que la diferencia salarial con los Mossos es de unos 700 euros. "Creo que la oferta del Gobierno se puede mejorar notablemente", reconoció.

Al grito de frases como "Zoido, atento, queremos 1.500" y "Montoro, escucha, ábrenos la hucha", los funcionarios de ambos Cuerpos policiales -unos 20.000 según la Subdelegación del Gobierno y cerca de 28.000, en palabras de los organizadores- marcharon desde la Plaza de la Merced con el apoyo de todas las fuerzas políticas y también del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, cuyo partido es el mismo que el del Ejecutivo que negocia la subida. "Esta equiparación es bastante lógica. No puede haber diferencias salariales con el mismo esfuerzo", dijo en declaraciones a este periódico.

En la protesta tampoco faltaron aquellos que ya han colgado el uniforme, pero que continúan luchando por recuperar, afirmaron, la parte salarial que ya habían perdido. "Me jubilé hace dos años y nos habían bajado el sueldo. No quieren darnos lo que nos merecemos, queremos recuperar, al menos, lo que perdimos", señaló un policía. Otro de ellos añadió que más de 40 años de cotización le han llevado a percibir solo una pensión de 700 euros. "Es una miseria", remachó. El calor que recibió el colectivo se palpalbaba en las calles. "Han servido durante toda su vida al ciudadano y merecen un sueldo digno. Conozco a policías que con 70 años han actuado en la calle cuando han presenciado un delito. Uno es policía hasta que muere", sentenció un agente.

La manifestación de ayer es la vigesimosexta organizada por Jusapol de las 52 que tienen previsto convocar en distintos puntos de la geografía española. Hasta Málaga se desplazaron numerosos policías y guardias civiles de ciudades como Almería, Granada, Tenerife, Asturias y Cádiz. Con la interpretación de un superhéroe, apodado como Justaman, los organizadores aseguraron que ni siquiera "en otro planeta" se entiende "esta justicia" y dijeron sentirse "abandonados" por el Gobierno. Asimismo, denunciaron "los 30 años de discriminación" que, resaltaron, vienen sufriendo. "Cobramos un sueldo muy inferior soportando el mismo trabajo", insistieron a su paso por el Paseo del Parque, que permaneció cortado en sentido Carretera de Cádiz.

En este sentido, el portavoz de Jusapol en Málaga, Miguel Ángel Millán, agradeció al regidor malagueño que tanto él como su equipo de gobierno "intercediera" para que el recorrido pudiera ser de 1,5 kilómetros y tildó de exitosa la convocatoria. "Nos apoya un alcalde del PP. En Madrid deberían entender que su organización no está a favor del preacuerdo", recalcó.