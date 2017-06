Muñoz no leía antes de firmar al dar "credibilidad a los técnicos"

El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz mantuvo ayer la misma versión que viene dando en todos los juicios sobre que firmaba todos los documentos que le ponían por delante sin saber el contenido. "No me daba igual, pero tenía que dar credibilidad a los técnicos", dijo al ser preguntado sobre si no le importaba rubricar los expedientes sin leerlos.

La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga acogió la primera sesión del juicio a Muñoz, al que fuera secretario municipal Leopoldo Barrantes y a siete ex ediles por presuntas irregularidades en el alquiler de varios locales del puerto deportivo de Marbella a una persona, también procesada. La Fiscalía acusa por delitos de malversación, prevaricación administrativa y falsedad, según el caso. Según el fiscal, en 2000, un acusado solicitó alquilar unos locales por cinco años, dictando el exregidor un decreto para elevar a la comisión de gobierno el acuerdo de arrendamiento, utilizando un procedimiento "sin publicidad y concurrencia que beneficiaba al interesado, perjudicando los intereses del Ayuntamiento que se ve privado de considerar otras posibles ofertas más beneficiosas".

La acusación pública sostiene que "no existió valoración de los locales y de las rentas acorde al mercado", haciendo Muñoz "una estimación unilateral que coincide básicamente" con lo propuesto por el interesado, pero que "contrasta frontalmente con el establecido para otros locales de la misma zona", causando "un perjuicio a las arcas públicas" cuantificado en 115.515 euros.

El ex regidor insistió en que "jamás" negoció los parámetros, en este caso concreto, con esa persona interesada en los locales del puerto. "Está mi firma como en cientos y cientos de papeles, lo llevo diciendo desde 1995", reiteró Muñoz, quien incidió en que no se ha lucrado con este tipo de concesiones. "Yo no tenía voluntad política, la voluntad política la tenía Jesús Gil, que era el alcalde, yo firmaba", afirmó.