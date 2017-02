El PP saca músculo en Málaga

Los populares presumieron de esta unidad haciendo gala de la estabilidad de su formación frente a las guerras internas en el seno de partidos como PSOE o Podemos, a los que hicieron referencias indirectas. "Podemos sentirnos orgullosos de estar unidos aunque no esté de moda ni dé grandes titulares. Y porque estamos unidos, podemos gobernar con estabilidad. ¿Cómo van a gobernar un país tan complejo si no son capaces de gobernarse a sí mismos?", se preguntaba la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien clausuró el acto junto al presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla. En la misma línea se manifestó el presidente del PP malagueño, Elías Bendodo, quien recalcó que el PP "antepone el debate sobre las ideas frente a la lucha de los personalismos".

Quién iba a imaginar en el seno del PP hace dos meses que el movimiento de Pablo Iglesias de programar el Vistalegre II de Podemos el mismo fin de semana que el 18º Congreso Nacional de los populares podría jugar a su favor. No sólo han sabido sacar partido de la crisis interna de la formación morada sino que además han aprovechado esta coyuntura para sacar músculo en "estabilidad y unidad". Para muestra, una imagen: entre bromas, aplausos, halagos y risas, el PP presentó ayer en Málaga la Ponencia Económica y de Administración Territorial coordinada por su vicesecretario de Autonomías y Ayuntamientos, Javier Arenas, y que será debatida en el cónclave de los días 10, 11 y 12 de febrero.

Moreno propone a Díaz una reunión para resolver el "colapso sanitario"

El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, instó ayer a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a mantener una reunión de cara al próximo debate general de política sanitaria para poder "conversar, proponer y, entre todos, resolver el grave colapso sanitario que está viviendo Andalucía". En su intervención en el acto de clausura sobre la ponencia económica que será debatida en el próximo Congreso Nacional del PP, Moreno Bonilla, quien se mostró seguro de que será "el próximo presidente del Ejecutivo andaluz", aseguró que "por jugar a todo Díaz está jugando con los intereses de Andalucía", y señaló que ha construido "un muro" con los ciudadanos que ha de levantar para "escuchar a la calle y dialogar". El presidente de los populares andaluces recordó que "la sanidad es el esfuerzo de muchas generaciones" pero "tiene problemas graves y serios por falta de diálogo y sensibilidad del Gobierno", y afirmó que "es imposible tener una sanidad digna porque somos la última en inversión por habitante de toda España". Moreno aseguró que "los profesionales sanitarios están cabreados porque les hacen contratos de 24 horas y no se les dan medios materiales y cuando le proponen realizar mejoras a la Junta, el Gobierno les dice que no". Para el líder del PP-A, "mientras las señas de identidad del Gobierno de España son gestión, eficiencia y diálogo", en Andalucía "nos encontramos con que no se practica el diálogo, ni la exigencia consigo mismo".