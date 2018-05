El Palacio de la Tinta, en venta

La determinación de la Junta fue dada a conocer ayer por la titular de la consejería, María Jesús Montero, quien aludió a la necesidad de "trabajar este proyecto" junto al Ayuntamiento de la ciudad. La referencia de la consejera se focaliza principalmente en el interrogante sobre la necesidad o no de tramitar una modificación del uso del edificio para abrir la puerta al residencial o al hotelero. En este caso concreto, según las fuentes consultadas hay técnicos autonómicos que manejan la idea de que al tratarse de un suelo urbano consolidado no sería precisa esa variación.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, invitó ayer al Ayuntamiento de Málaga a que responda sobre el cambio de uso del antiguo edificio de Correos, ya que, según recordó, "hace más de cuatro meses que se remitió toda la documentación necesaria para el estudio del proyecto y hasta la fecha no ha habido ningún tipo de contestación". "Sería bastante oportuno que el Ayuntamiento, al menos, contestara y si no comparte el que podamos enajenar ese edificio y destinarlo a otros usos que nos los diga y nos traslade el por qué y la justificación de esa negativa", dijo. Por ello, le demandó a los responsables municipales que si tiene algún tipo de duda o cuestión añadida, que la solicite, "pero es muy importante". Montero lamentó la ausencia de contestación, recordando la existencia de "grupos de inversores interesados en la adquisición de este edificio". Para la consejera, este inmueble "también puede suponer una fuente financiera añadida para la Junta, muy importante para los proyectos tan históricos que el Gobierno andaluz tiene previsto para el futuro de la ciudad", entre los que citó el tercer hospital. Estas palabras tuvieron la respuesta del concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, quien cuestionó que la Junta "no se ha sentado a hablar" de Correos para estudiar el cambio de uso. "Se quiere saber qué equipamiento recibe a cambio y eso es lo que hace falta", insistió. "No tenemos problema para el hotel, pero a la ciudad hay que compensarla; lo importante es que tenga uso y se recupere, pero hay que compensar a la ciudad, porque ellos ingresan un dinero pero cuánto queda en Málaga", se preguntó. El concejal recordó que se le envió un listado de equipamientos con los que compensar el cambio de uso de Correos, sin que haya respuesta.