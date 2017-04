El Parlamento deja sin despacho a la diputada que abandonó Ciudadanos

El Parlamento andaluz ha comunicado a través de un escrito a la diputada no adscrita y ex parlamentaria de Ciudadanos (Cs), María del Carmen Prieto, que no le corresponde ningún despacho "con carácter individual", tal y como había solicitado, y que debe abandonar el que ha ocupado hasta la fecha en las dependencias de Cs antes de que finalice el presente Pleno del Parlamento. Así lo indicó la propia Prieto a través de su cuenta personal de Twitter. En la misma colgó el citado documento. "Ciudadanos y Juan Marín me echan del Parlamento con malos modos y la ayuda del PSOE", afirmó la diputada, quien denunció la "falta de respeto" que se está teniendo con "una parlamentaria por Málaga". En la contestación, firmada por el letrado mayor de la Cámara, Javier Pardo, se explica que "la puesta a disposición de espacios y medios materiales suficientes" corresponde a los grupos parlamentarios, "por lo que la Mesa no puede acceder a asignarle un despacho para realizar su trabajo".