"Parte de la prensa taurina se ha dejado influenciar por prejuicios de la prensa rosa"

Desde pequeño conoce bien lo que da y lo que quita el toro. Estirpe taurina y famoso desde la cuna. Tras toda una vida dedicada al toro, el 2 de septiembre se despedirá de los ruedos en su Goyesca de Ronda.

-¿Cómo vive su último mes en activo?

-La verdad que no pienso que sea mi retirada. Estoy centrado en torear y cada tarde me la planteo como que me tengo que ganar el puesto del año que viene. Estoy disfrutando mucho de esta temporada.

-A comienzos de año se hablaba de que el cartel de la Goyesca sería los 3 tenores. ¿Hubo un acercamiento real con Joselito y Ponce?

-Ese cartel no sé ni por dónde salió ni quién lo dijo. Fue de esas cosas que alguien de pronto se levanta y lo suelta, pero no hubo conversaciones. Sí me hubiese gustado que José hubiese estado. Hablé con él pero por circunstancias no pudo ser.

-¿En qué quedó su reunión con la alcaldesa de Ronda tras la polémica por el precio de los hoteles?

-Le transmití mi preocupación por las quejas que estoy recibiendo. La gente viene a Ronda porque viene a la Goyesca y atender a todo el mundo cuesta, pero se tienen que ir con buen sabor de boca. En ese sentido creo que Ronda tiene una asignatura pendiente. Se ha quedado estancada y no ha avanzado en adecuar la ciudad para atender a todo el que viene de fuera. A la larga vamos a perder todos porque estamos viendo el euro y no vemos los tres euros que hay detrás y eso es peligroso.

-¿Seguirá toreando la Goyesca tras su retirada?

-No es mi intención. Yo no soy mi abuelo y se perfectamente dónde estoy. Esto no quita que un año surja, pero no es la idea. Para mí la Goyesca es una responsabilidad muy grande y cada paso que doy lo pienso mucho.

-Esta tarde torea en Málaga, una plaza y una ciudad tan vinculada a la familia Ordóñez.

-Málaga para mí es especial. Esa cita sobrepasa lo que es una cita taurina importante, para mí es algo más. Afronto ese compromiso con mucha ilusión y mucha responsabilidad.

-En 2010, la estatua de su abuelo que había junto a los corrales de La Malagueta se quitó, y en aquel momento la Diputación aseguró que se le buscaría otro sitio. Siete años después ni está donde antes ni en un nuevo sitio.

-Como tantas promesas que hacen los políticos y luego no cumplen. Tenemos un problema grave con los políticos en este país.

-¿Usted sería político?

-Nunca. No entiendo la política. Además, no creo ni en la derecha, ni en la izquierda ni en los colores. Yo creo en la gestión, habría que darle un cambio a la política y buscar gestores porque al final un país es una empresa inmensamente grande que hay que gestionar.

-Durante los últimos meses usted ha tenido bastantes conflictos con los antitaurinos.

-Al que no les gusten los toros lo respeto, pero lo que no entiendo es que haya gente que se alegre de la muerte de un hombre. La deshumanidad empieza alegrándote de la muerte de un ser humano.

-¿Cree que su faceta mediática ha podido restar importancia a sus triunfos en el ruedo?

-Absolutamente. De hecho, yo entiendo que la prensa taurina me ha tratado mal porque se ha dejado influenciar por esos prejuicios de la prensa rosa. No generalizo pero con parte de la prensa taurina sí que tengo un poco clavado en el alma que se hayan dejado influenciar por prejuicios y etiquetas que me han puesto y me han negado muchas veces mis triunfos. Si al trabajo que cuesta llenar una plaza le restan importancia, ahí hay intereses personales que dicen muy poco de esos periodistas.

-¿Y después de la retirada...?

-Reinventarme, pero no le estoy dedicando ni medio segundo a planteármelo. Ahora estoy centrado en mi temporada.