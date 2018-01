Pediatras vuelven a aconsejar que se incluya la vacuna de la meningitis B en el calendario

Los pediatras llevan varios años aconsejando -con informes técnicos que lo avalan- la incorporación de la vacuna contra la meningitis B al calendario vacunal del sistema sanitario público. En la actualidad, está incluida la inmunización contra le meningitis C, pero ésta no protege frente a la B. Los especialistas siempre recuerdan que aunque es una infección poco frecuente, es grave; y si tiene una mala evolución, puede causar la muerte o dejar secuelas importantes.

Una inmunización de 212 a 318 euros que pagan los padres

La vacuna contra la meningitis B no está en el calendario vacunal. Eso significa que no está financiada y por lo tanto no es gratis. Pero los pediatras -tanto de centros públicos como privados- la recomiendan. Así que muchos padres la pagan de su bolsillo para proteger a sus hijos. Y no es precisamente barata. Cada dosis cuesta 106,15 euros. Según la edad del niño, pueden ser necesarias dos -212,3 euros- o tres dosis -318,45 euros-. A veces la vacuna se la ponen luego en su centro de salud con una orden que da su propio pediatra o en clínicas privadas.