Piden la retirada de un cartel de Feria presentado a concurso por su contenido sexista

No hace falta rostro. Solo un torso de mujer con un vestido escotado hasta la cintura para servir de reclamo. La Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las mujeres, ADIPM, ha instado al Ayuntamiento de Málaga, a través del Consejo de Participación de las Mujeres, a la retirada del cartel titulado Sinestesia, presentado a concurso y sometido a votación popular para elección del cartel de Feria 2018, por considerarlo sexista.

“Desde ADIPM consideramos que el cartel titulado Sinestesia es un claro ejemplo de publicidad sexista y de cosificación de las mujeres que atenta contra su dignidad, ya que oculta parte su rostro y focaliza la atención en el pecho de la mujer que aparece en la pintura”, explicaron desde la entidad en un comunicado.

“Como asociación que trabaja, entre otros objetivos, por conseguir una imagen de la mujeres no sexista ni esterotipada, es nuestro deber instar al Consistorio, a la retirada de dicho cartel, puesto que creemos que este tipo imágenes no representa en modo alguno el espíritu de la feria sino que, por el contrario, fomenta una imagen de la feria alejada de los intereses de la ciudad”, agregaron. Y apuntaron que si uno de los objetivos del II Plan trasversal del Ayuntamiento es el de promover en los medios de comunicación la transmisión de una imagen de las mujeres y hombres no estereotipada, el Ayuntamiento no puede por menos que dar ejemplo.