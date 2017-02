Plata acusa al Ayuntamiento del retraso del Museo del Puerto

El retraso en la apertura del Museo del Puerto en la Farola abre un nuevo frente de conflicto entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de la capital. El presidente del organismo portuario, Paulino Plata, acusó al equipo de gobierno del PP del retraso que va a sufrir el equipamiento cultural, que no verá la luz hasta el año que viene.

"Teníamos previsto para este año hacer en la Farola el Museo del Puerto, pero ha surgido un problema; el Ayuntamiento nos presionó para que arregláramos el espigón de la Térmica", sentenció Plata. Según expuso, la demanda municipal ha hecho que el presupuesto reservado inicialmente para la adecuación de la Farola se destine a ese otro fin. En concreto, según precisó, la suma alcanza los 700.000 euros. Los mismos pasarán a emplearse en la reparación y el desmantelamiento parcial del espigón de la antigua central térmica, situado a unos cuatro kilómetros del recinto portuario. A esta primera intervención se suma el aporte de arena para la regeneración de la playa de San Andrés.

Ambas actuaciones forman parte del informe emitido por la Dirección General de Costas en el procedimiento de aprobación de la Declaración de Espacios y Usos Portuarios (DEUP), documento clave para la ordenación de los terrenos del puerto malagueño. Dentro de puzle de proyectos afectados por el retraso en la aprobación de la DEUP, que sigue pendiente de la firma final, está el proyecto promovido por un fondo de inversión catarí en los suelos del dique de Levante.

Ante esta situación, Plata fue concluyente: "Si no lo hacíamos no nos aprobaban ese documento esencial para el Puerto... Así que poco menos que nos han obligado". No obstante, el presidente del ente dijo contar con presupuesto menor de 75.000 euros para llevar a cabo una serie de actos con los que conmemorar el 200 aniversario de la apertura de la Farola. Entre las acciones se incluyen algunas exposiciones y varias publicaciones, caso de un cómic sobre la historia del faro malagueño. "Estamos haciendo una obra justo en el muelle para darle mayor belleza al entorno", subrayó.

El pronunciamiento de Plata se produce después de que hace un par de semanas el Pleno del Ayuntamiento aprobase, tras una enmienda del PP a una moción de Ciudadanos, pedir a la Autoridad Portuaria abrir la Farola para conmemorar sus 200 años de vida.

Antes del uso cultural, el Puerto contempló la posibilidad de que el histórico edificio albergase un hotel, una idea "sin mucho sentido", a juicio de Plata. La misma, señaló, se desechó porque se iba a obtener unos "escasos recursos económicos". "No tiene mucho sentido ofrecer un hotel de cuatro habitaciones con una planta hotelera como la que tiene esta ciudad; si fuera un sitio muy exclusivo sí que se podría llevar a cabo una explotación hotelera del faro; el problema eran los ingresos", reconoció.

Aquel proyecto dio paso al ahora contemplado para dar cabida al Museo del Puerto. El mismo fue redactado en el año 2008. El equipamiento contará con un centro de interpretación naval y se buscan ingresos procedentes de patrocinios privados. "Se contaría con ellos porque así sería mucho más fácil sostener la pinacoteca. Esa es la cuestión, buscar dinero", admitió Plata, que tiene en mente "contactar con un buen arquitecto para diseñar el interior y abrir una cafetería en un edificio cercano a la Farola, que se vincularía al faro".