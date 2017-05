Promotores dicen que la subida del precio de vivienda no derivará en burbuja

El presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), Juan Antonio Gómez Pintado, ha dicho hoy que la subida de precios de la vivienda no va a derivar en una nueva burbuja inmobiliaria y que se estabilizará porque la situación de los compradores no ha cambiado.

"No podemos temer esa visión de corto plazo, porque lo que va a suceder es que la demanda, quien tiene que comprar, no ha cambiado su situación lo suficiente como para absorber determinadas subidas de precio. Está subiendo un 4, un 5% porque la demanda tiene esa capacidad, pero no mucho más", ha afirmado.

Los últimos datos, recogidos por la estadística Tinsa IMIE y publicados esta semana, revelaban que en los cuatro primeros meses de este año el precio medio de la vivienda (nueva y usada) acumula un ascenso del 5,4%.

Al respecto, Gómez Pintado -que ha clausurado en Málaga el Encuentro Empresarial de Construcción y Promoción Inmobiliaria- ha indicado que "lo preocupante es que, en aquellas plazas que están tirando -Madrid, Barcelona, Alicante o Málaga-, empezamos a ver que hay subidas un poco mayores ya. Esto es un problema".

"Los promotores piensan más en cómo se van elevando los índices y, consecuentemente, cómo van a comprar el suelo, por lo que el precio del suelo también comienza a subir. Esto es entrar otra vez un poco en la dinámica que vivimos en el pasado", ha señalado, si bien "la gran mayoría" ha aprendido la lección de la crisis.

Sobre el acceso de los jóvenes al mercado de la vivienda, el presidente de APCE ha manifestado que hay que "tener un sector sostenible que produzca de manera industrial una vivienda que sea accesible para los jóvenes. Ese es el gran reto que tiene el sector. No me preguntes cómo porque no sabemos, estamos en ello".

El panorama nacional en el sector inmobiliario actualmente "es muy favorable" y que se va viendo, gracias a los indicadores macroeconómicos "cómo la actividad se va acelerando, pero tenemos un sector o un ciclo de una manera sostenible para tres años, por lo menos. Después, ya veremos", ha apuntado.

La sostenibilidad, el equilibrio, es clave para el sector: "no podemos pasar de burbuja a crisis y vuelta a la burbuja. Es absurdo. No hay que entrar en la carrera de los precios".

"Si seguimos en la línea especulativa, nos equivocaremos de nuevo y afectará seriamente nuestra imagen", ha advertido finalmente en su alocución ante los más de quinientos asistentes a la jornada malagueña.