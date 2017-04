Salud defiende que la Legión no rompió "el carácter laico" de los hospitalesAcusan al SAS de incumplir las reuniones sobre el déficit de la sanidad

El consejero de Salud, Aquilino Alonso, defendió ayer que con la visita de legionarios a niños ingresados en el Hospital Materno-Infantil de Málaga durante la pasada Semana Santa "en ningún caso se pretendió romper el carácter laico de nuestros hospitales, que está garantizado y es nuestro objetivo preservarlo". Así se lo trasladó el consejero a la diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto en respuesta a una pregunta que ésta le formuló en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, y a propósito de la referida visita a menores hospitalizados que el pasado Lunes Santo realizó una decena de caballeros legionarios a niños en la ludoteca del centro hospitalario, con quienes compartieron juego y actividades, además de visitar la Unidad de Oncología Pediátrica.

Tres sindicatos emitieron ayer un comunicado para denunciar que la Administración no ha cumplido el calendario de reuniones de cara a abordar el déficit sanitario de la provincia. Según indicaron Sindicato Médico, de Enfermería (Satse) y USAE, tras los encuentros del 6 y el 27 de marzo, Salud debía citar "en semanas venideras" a los sindicatos, lo que "no se ha producido" por lo que no descartan "nuevas medidas" si la "dejadez" de la Administración continúa. UGT por su parte señaló que el SAS ha incumplido el compromiso de mantener la actividad al 100% porque en Semana Santa el CARE de Málaga y el Hospital de Benalmádena funcionado a medio gas. Salud replicó que todavía se están celebrando reuniones entre los gestores de distrito y hospital con los sindicatos y que habrá otro encuentro cuando estos concluyan.