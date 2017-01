Salud baraja un hospital en el Civil que ya prometió hace diez años

La Junta de Andalucía abrió ayer, otra vez, la puerta a la posibilidad de que se cree un tercer hospital en Málaga en los terrenos del hospital Civil, pero sin concretar nada. El gobierno regional ya planteó en diciembre de 2007 que ese tercer hospital iría en el Civil con 110 habitaciones; diez meses después lo olvidó y anunció un megahospital que tampoco se ha hecho y ayer, tras una mayor presión de colectivos sociales y el PP en los últimos meses, el consejero de Salud, Aquilino Alonso, abrió de nuevo la puerta a esa posibilidad. El consejero dijo que se iba a reunir ayer con varios profesionales, que se creará un grupo de trabajo para analizar el mejor modelo a seguir, que hay suelo suficiente en el Civil para abordar un proyecto de esa envergadura y que la Consejería no se cierra a nada.

"Planteamos que con la nueva estructura y organización hospitalaria en toda la provincia lo que procedía era hacer un grupo de trabajo en el que participasen tanto profesionales como responsables de la sociedad civil con el objetivo claro de definir cuál es el mejor modelo para dar una respuesta adecuada a la atención hospitalaria", dijo el consejero, quien apuntó que ese grupo se constituirá formalmente "en los próximos meses".

Alonso indicó que, según le explicaron varios profesionales, "con una ampliación importante entre el Civil y el Materno cabría porque hay terrenos" y subrayó que la Junta de Andalucía "no se cierra a buscar la mejor opción y si la mejor opción que se plantea en este grupo es hacerlo en los terrenos del Civil u otra alternativa trabajaremos en ella". "Lo que queremos es definirlo entre todos y que todo el mundo se sienta cómodo", recalcó el consejero. Por tanto, no dijo ni sí ni no, aunque no desechó esa opción. En cualquier caso, Alonso comentó que la apertura de hospitales en Cártama y Ronda o la próxima construcción de uno en Estepona permitirá un mayor movimiento de pacientes y definir cuáles son las necesidades sanitarias de la provincia.

El tercer hospital es un tema recurrente. El 5 de diciembre de 2007 la entonces consejera de Salud María Jesús Montero afirmó que se construiría en los terrenos colindantes al hospital Civil, se haría una inversión de 50 millones de euros, tendría 110 habitaciones individuales y abriría en torno a 2011. No se hizo nada y en septiembre de 2008 Montero expuso otro proyecto totalmente distinto. Se olvidaba del tercer hospital en el Civil y la nueva propuesta era derribar el Carlos Haya, el Materno y el Civil y hacer un megahospital. Montero solo sabía que costaría unos 600 millones de euros, pero no cómo financiarlo ni dónde ubicarlo. También se quedó en nada, llegó la crisis y todo se paralizó. En los últimos meses ha habido un nuevo llamamiento social, encabezado por el PP, por el tercer hospital en Málaga y la Junta lanzó ayer la idea de estudiarlo, diez años después de prometerlo, y tras haber dado numerosas negativas en los años anteriores.

Alonso participó ayer en un acto en el Rectorado organizado por la Cátedra de Economía de la Salud y Uso Racional del Medicamento de la Universidad de Málaga (UMA) junto al consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado. Este último aseguró que uno de los principales problemas de la financiación de la sanidad radica en el modelo de financiación de las comunidades autónomas, que ahora se está volviendo a negociar. "Nunca ha sido favorable a Andalucía pero desde 2009 ha sido desfavorable en general y particularmente en materia sanitaria", resaltó Sánchez Maldonado, quien dijo que la financiación por habitante en sanidad en Andalucía es de las más bajas del país, con 1.042 euros por persona, mientras que en País Vasco son 1.582 euros. "Son diferencias poco explicables y sin sentido común", denunció el consejero de Empleo.

La sanidad está en boca de todos en los últimos meses, con protestas públicas de facultativos y hasta manifestaciones. Alonso aseguró que se mejorará el servicio con contrataciones al 100% de la jornada, el incremento de la duración de los contratos, la puesta en marcha de las 35 horas desde el lunes pasado o la inversión en nuevas tecnologías.