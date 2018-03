Salud insiste en que dará "máxima celeridad" al nuevo hospital

La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez, reiteró ayer que el Gobierno autonómico dará "máxima celeridad" al nuevo hospital anunciado en Málaga capital, asegurando que "si técnicamente es posible" comparte la propuesta del grupo de expertos que ha considerado que la mejor ubicación serían los terrenos situados tras el Materno Infantil. Así respondió la titular de la Consejería a la pregunta realizada por la parlamentaria por el PP de Málaga Esperanza Oña, quien pese a que consideró que Álvarez "es sincera y tiene buena voluntad", cree que se han trasladado "dudas" sobre el proyecto "al decir hace pocos días que no estaba segura de que los terrenos planteados eran los más idóneos".

Álvarez aludió a un "malentendido", incidiendo en que ya afirmó que le gustaba la propuesta del grupo de expertos, recordando también que está conformado no sólo por profesionales sino por la universidad, sindicatos y asociaciones y donde "el consenso ha sido la norma". "Es un proyecto muy bien estudiado técnicamente, es realmente innovador, con 800 camas y próximo al Hospital Materno", agregó, incidiendo en que esa ubicación tiene "una serie de ventajas" y la comparte. Álvarez dijo que hay que esperar a que el grupo de expertos realice el plan funcional "que debe valorarlo técnicamente el Servicio Andaluz de Salud, igual que los terrenos, y siempre que sea posible así se hará". "Vamos en tiempo y la colaboración no tengo dudas de que nos permitirá tener este proyecto", señaló.

Oña confió en que se cumpla esa "máxima prioridad" pero recordó que "no siempre ha sido así". "En 2007 se prometió un hospital, en 2008 se cambió a macrohospital, en 2015 se dijo que no hacia falta y en 2017 se decide que se analicen las necesidades", apostilló. También aludió a por qué no se ha reunido con el alcalde, Francisco de la Torre, y con Elías Bendodo, presidente de la Diputación, propietaria de las terrenos.