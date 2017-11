Sequía: un problema de costa a costa

Los agricultores de la Axarquía no quieren ponerse en el peor escenario, aun sabiendo que la situación es crítica. En apenas dos décadas, esta comarca ha encontrado en los subtropicales el mayor revulsivo económico convirtiéndose en la única zona de Europa en la que pueden cultivarse. Los mangos y los aguacates ocupan alrededor de 9.000 hectáreas, su producción suma las 65.000 toneladas y el pasado año la facturación ascendió a casi 259 millones de euros. Por eso, aunque puedan asumir, aunque de mala gana, las restricciones del 60% de consumo de agua para el riego, y tratar de suplirlas con otra de pozos y con la regenerada del terciario, saben que si no llueve y no se acometen obras hídricas importantes, las pérdidas serían millonarias.

"Ahora mismo nadie puede pensar lo que pasaría si no pudiésemos regar pero lo que es una realidad que las administraciones tienen que asumir es que hay que traer agua de los lugares donde hay a las zona donde escasea. Los ciclos de sequía cada vez son más cortos y hay que pensar en el futuro. Grazalema es el lugar con la pluviometría más alta de España y no podemos permitir que se tire el agua del Guadiario. Esa es la obra que hay que hacer, la Junta de Andalucía y el Gobierno Central tienen que entenderse para apoyarla", razonó el presidente de la Asociación Nacional de Frutas Tropicales, José Linares.

Los agricultores piden obras para evitar la pérdida de 170 hectómetros cúbicos

El trasvase de agua hasta el embalse de La Viñuela desde Guadiaro y Genal en la Costa del Sol Occidental podría proporcionar 20 hectómetros cúbicos más de agua a la Axarquía para riego.

"Los técnicos de empresas suministradoras del agua en alta nos han asegurado que se están tirando 170 hectómetros cúbicos al mar al año. Eso es como si tirásemos el pantano de La Viñuela con toda su capacidad al mar todos los años. No creo que sea muy razonable cuando nos encontramos en la situación en la que estamos y llevamos años avisándolo y esperando las obras", aportó Alejandro Clavero, presidente de la Comisión redactora de los Estatutos y Ordenanzas de la Junta Central de Usuarios de la Axarquía. La interconexión de ambas cuencas a través de una tubería para trasvasar agua desde la presa de La Concepción en Marbella hasta la Axarquía es lo que han llamado la "autopista del agua".

"Las administraciones cifran en cinco millones de euros las inversiones que se realizarán pero yo creo que se necesita mucho más. Esos trabajos están bien, pero harán falta mucho más", opinó Linares quien todavía tiene en la boca el sabor amargo de la reunión del jueves en el que la administración autonómica les anunció el paquete de medidas que lleva aparejado el decreto de sequía preparado para esta comarca y el Guadalhorce. No obstante, a pesar del anuncio tratarán de aguantarlo hasta el próximo mes de enero. Actualmente, el sistema de explotación Guadalhorce-Limonero, que cuenta con los embalses de Conde de Guadalhorce, Guadalhorce, Guadalteba, Limonero, Casasola y Pilones, se encuentra en una media de capacidad del 34,59%. El sistema Viñuela-Axarquía está al 23,2%, mientras que el sistema Costa del Sol Occidental se encuentra al 53,9% de capacidad. "Fue una encerrona al agricultor, lo único positivo que hubo en esa reunión es que sí parece que hay un compromiso de la Junta de Andalucía de colaborar con nosotros", apostilló Linares.

"Nos han dicho que las obras de los pozos del Chíllar que ya tendría que estar terminada lo estará para el primer trimestre del año que viene, pero eso tampoco es la panacea porque apenas aportará 2,5 hectómetros cúbicos al año al pantano, que no es para el riego directamente", expuso el presidente de la Asociación Nacional de Frutas Tropicales. También se ha limpiado el túnel de Rubite, de forma que ha quedado desatorada la tubería para en caso de lluvias llegue todo el caudal al embalse de La Viñuela. "Nuestra propuesta no salió porque conlleva inversiones que quieren ahorrarse. Algunas de ellas están pendientes desde la sequía de 2008", agregó Clavero sobre la reunión mantenida con los responsables de Medio Ambiente. "Tampoco se puede permitir que el 40 por ciento de las tuberías de abastecimiento estén rotas y que se pierda el agua", denunció este agricultor quien consideró que las campañas de concienciación sobre el consumo de agua "debería de ser siempre, no sólo en época de sequía".