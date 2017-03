Los 'Sherlock Holmes' de las redes

Desde padres preocupados por los episodios de acoso escolar que a través de Whatsapp están padeciendo sus hijos hasta fugas de información en empresas a manos de antiguos empleados que injurian y amenazan a los directivos. Se trata de algunos de los casos que en los últimos meses han engrosado la labor de la firma Cyberheads, formada por cuatro profesionales especializados en cibercomunicación y cuyo papel, en palabras de la fundadora, Pilar Lacasta, se basa en llevar a cabo un rastreo en las redes sociales y un análisis exhaustivo del entorno del afectado. "Siempre hay una sospecha. Hacemos una investigación privada con detectives autorizados para realizar seguimientos en las redes sociales. El perito forense demuestra con pruebas el delito que se ha cometido", explicó ayer la responsable de la empresa antes de inaugurar unas jornadas sobre ciberseguridad en las que colabora la Fundación Unicaja. La recomendación básica no es otra controlar siempre la información que se comparte y proteger la privacidad de los teléfonos.

El principal hándicap con el que Cyberheads lidia está vinculado a la identificación del autor de los hechos en aquellos casos en que se encuentra fuera del territorio español. "Los ataques proceden, a veces, de países del extranjero. La colaboración con la justicia no es la principal característica de algunos", criticó el abogado experto en nuevas tecnologías de CyberHeads, Joaquín Muñoz. En este sentido, la intervención de los peritos informáticos es fundamental para evidenciar los indicios del ilícito en el que se ha incurrido. "Deben emitir un informe que determine que no han sido alterados. No basta con una captura de pantalla de un tuit. A veces, no tenemos pruebas de la estafa o la extorsión", destacó.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, fue el encargado de clausurar ayer las jornadas, en las que reconoció que la seguridad del ciberespacio se erige en el "mayor desafío al que se enfrenta España", algo que, afirmó, "requiere una respuesta coordinada que garantice su uso libre y seguro" por parte de la sociedad. Asimismo, desgranó las cifras que atestiguan que "vivimos en una sociedad hipertecnificada". Se calcula que existen 2.800 millones de personas con acceso a la red, lo que supone el 40% de la población mundial. Más de 10.000 millones de dispositivos cuentan con conexión a internet, que en menos de 10 años superarán los 50.000.

En palabras de Zoido, "el bajo coste de herramientas, la efectividad, la fácil ejecución y el gran número de atacantes potenciales incrementan las amenazas que ponen en riesgo los servicios prestados por las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos".

El responsable de Interior ensalzó los avances del Gobierno "en la lucha contra el cibercrimen", pero reconoció que todavía existe "mucha cifra negra", dada la cantidad de delitos que no se denuncian. "Interior hace un esfuerzo para ganarnos la confianza de los ciudadanos. Seguiremos apostando por una mayor presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad en las redes", agregó el ministro, que también aplaudió el trabajo desempeñado por el centro nacional para la protección de infraestucturas críticas, creado hace ya una década y que ha gestionado más de 105.800 incidentes relacionados con la seguridad en la red durante 2016.