"Siempre somos los malos y no nos pagan lo que deben"

Indignación y desánimo entre los policías y los guardias civiles que ayer participaron en la manifestación al considerar que el Gobierno no reconoce su esfuerzo. "Trabajamos con pocos efectivos, con poco apoyo y esto no está bien pagado", se lamentaba uno de los agentes, que tiene destino en otra provincia y que aseguraba que tanto él como sus compañeros tienen que enfrentarse a "peleas multitudinarias de 15 contra 15" en las que terminan siendo atacados. "Siempre hay un arma en medio. No es el día a día de todos, pero sí de muchos y siempre te puede tocar", relataba el guardia civil. Asimismo, señalaba que la obligación que tienen de "imponer la ley del Gobierno" les lleva a que la sociedad les considere "siempre los malos" y que, sin embargo, no perciben el salario que deberían. Su intención, pese a que los sindicatos lleguen a firmar un acuerdo con el Ministerio de Interior para una hipotética subida salarial no es otra que seguir "luchando" hasta conseguir "una equiparación al 100%". "Somos profesionales y en el servicio no se nota, porque lo primero es cubrirlo. Hay que dar el callo", añadía un policía.

Los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil tienen el apoyo de su familia, que ayer también se sumaron a la protesta. "Mi marido trabajó el otro día 24 horas seguidas y le pagaron 14 euros. Hacen el mismo trabajo que el resto, o más aún porque la especialidad que se exige aquí no la tienen otros Cuerpos", denunciaba una mujer. "Lo pasamos mal con ellos", subrayaba otra.