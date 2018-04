De la Torre insiste en no hacer el Metro al Civil y "ensayar" con lanzaderas de autobús al PTA

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha insistido en que, a su juicio, "no se debería hacer" la prolongación del Metro en superficie al entorno del Hospital Civil, donde hay discrepancias con la Junta de Andalucía, "hasta esperar a ver qué ocurre con el número de viajeros" en todo el suburbano. Además, propone que la fórmula de lanzaderas de autobuses "podría ensayarse en la zona de Campanillas", para conectar el Metro desde la Universidad, en la zona del Rayo Verde, al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).

Al respecto de los viajeros, ha asegurado, en una entrevista concedida a Europa Press, que "se multiplicarán en cuanto tengan terminado el tramo parado -Renfe-Guadalmedina- y se termine de completar; eso dará unos numero muy atractivo de viajeros", que, quizá, con esa prolongación al PTA "puede ser suficiente para que la empresa concesionaria no tenga que seguir planteando cumplir lo que ese protocolo decía en relación de hacer el tramo en superficie para captar viajeros".

Para De la Torre, el Metro al Civil "hay otra forma de hacerlo que no tenga rechazo vecinal y que sea más respetuoso con el transporte público en general y, con la EMT, en concreto".

En relación con la prolongación hacia el entorno al Hospital Civil, De la Torre ha reiterado que no se puede llevar a cabo "algo que tiene rechazo y que complica la vida al transporte público en Málaga". "El esquema del Metro debe ser para ayudar a que tengamos más usuarios del transporte público en general y no menos". A juicio del regidor, "no se puede captar viajeros en esa línea del suburbano y que perdamos en el transporte en superficie, en la EMT, más viajeros de lo que capte" el Metro.

Así, ha recordado que el Ayuntamiento puso sobre la mesa la fórmula del autobús "de especiales características", recordando que "podía ser híbrido, eléctrico, entre otros" y "conectado con las líneas de Metro, algo parecido a lo que se ha planteado para ir desde la línea que termina en el espacio universitario al Parque Tecnológico de Andalucía".

"Son fórmulas operativas de lanzaderas vinculadas, conectadas desde el punto de vista de horarios con autobuses de alta capacidad, con la mayor capacidad posible, para poder hacer este servicio", ha afirmado, recordando que "algo así es lo que planteamos y sobre la mesa puede estar".

Por otro lado, ha asegurado que culminar el tramo del Metro de Renfe-Guadalmedina, que está parado, es "muy urgente" y ha hecho hincapié en que "ahí es donde debe dedicar sus esfuerzos" el Gobierno andaluz, ya que, además, "cada año de retraso le supone un costo importante en el acuerdo con la concesionaria".

De la Torre ha criticado la parálisis que sufre el tramo del Metro de Vialia-Guadalmedina y ha dicho que se debe hacer ese tramo "cuanto antes", ya que "está parado durante tres o cuatro años y la obra lleva un retaso de seis o siete años", ha lamentado.

En este punto, el regidor 'popular' ha advertido de que eso está "creando problemas enormes" a la ciudad, en cuanto a "imagen, de funcionalidad, de molestia...". LIMASA

Por otro lado, el alcalde de Málaga ha dicho que no se marca un plazo para definir cuál será el modelo de la empresa de limpieza, pero ha dicho que sí el objetivo de "mejorar en muy pocos meses lo que tenemos".

Sobre el modelo "híbrido" de Limasa, en la que una empresa privada asumirá las tareas de limpieza viaria y en manos municipales estará la parte de recogida de residuos, De la Torre ha dicho que se estudiará y se verá "con detenimiento", admitiendo que "no hay mucho entusiasmo en los trabajadores" por el sistema planteado, asegurando que "tiene su complejidad".

"Mientras se estudia y se ve con detenimiento, lo que pongo el acento y se pone el acento por el equipo de gobierno es que los resultados de la actual Limasa, que está en prorroga, sean los mejores posibles". Hay que poner el acento en la mejora de la calidad del servicio que se presta", ha agregado.

"Me parece muy importante que Limasa tenga los medios técnicos, que el personal esté motivado; y desde el punto de vista humano dar el mejor resultado del mismo", además de que "en paralelo nos esforcemos todos, desde Limasa, el Ayuntamiento y todo el mundo, en la mayor colaboración".

En suma, "mantener limpio lo que el personal de Limasa va cada día limpiando, que eso dure no un ratillo, si no muchas horas o al menos un día". Según De la Torre, "estamos en camino de que eso se consiga y ahí es donde ponemos el acento", ha concluido.