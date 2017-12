De la Torre zanja el Metro al Civil: ni es útil, ni rentable, ni lo quieren los vecinos

Frente a la premura con la que el Gobierno andaluz insiste en desbloquear la llegada a la zona del Civil, el alcalde pidió que Díaz se preocupe por la falta de ritmo en el avance de los trabajos ya fijados aludiendo de manera directa al tramo Renfe-Guadalmedina. "Toda esa zona es como un paréntesis en la brillantez de la ciudad; es una zona sucia, con conflicto de tráfico tremendo; llevan seis años desde que la obra empezó, tres años con la obra parada. Eso no es tolerable", afirmó molesto, al tiempo que añadió: "estoy sorprendido y escandalizado de la indiferencia con la que la Junta ha visto que una obra se ha eternizado durante años, perjudicando a comercios y a una zona de la ciudad muy afectada; parece que le da igual ese tema".

"Ni es útil, porque rompe el esquema del Metro y crea problemas para el transporte público que ya funciona con la EMT; rentable lo será para los socios privados, que han pasado de tener una TIR de 7% al 10% con esa modificación del contrato; y no se produce de acuerdo con las necesidades de los vecinos, porque no ha habido consenso vecinal".

La última demostración de su negativa al Metro al Civil la dio ayer De la Torre. Un día después de ser exigido por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para que fuese "sensato" y cumpliese el compromiso asumido en 2013, la respuesta del mandatario local es contundente. No solo por considerar que esta parte de la infraestructura no es "prioritaria", sino por negar la validez de la misma.

Y ello deja, inequívocamente, al Gobierno andaluz ante la duda de dar el paso definitivo y licitar la obra a pesar de que no contará con las facilidades municipales para arrancar los trabajos u de optar por aplazar este trámite confiando en que tras las municipales de 2019 encuentre un socio institucional que sí sea favorable al tranvía. Un detalle a tener en consideración es que en la actualidad todos los grupos municipales, salvo el PP, defienden la terminación de la red con esta pieza. Por el momento, el camino a seguir por la Consejería de Fomento sigue siendo el de tramitar el concurso.

Si la semana pasada era el Ayuntamiento de Málaga el que tenía sobre su tejado la pelota del partido que viene jugando desde hace años sobre el Metro, definitivamente la cuestión queda en el alero de la Junta de Andalucía. Con independencia de que no haya un pronunciamiento oficial por escrito del Ejecutivo local cerrando la puerta a la construcción del ramal en superficie hasta el entorno del Hospital Civil, todos los mensajes del alcalde, Francisco de la Torre, profundizan en su rechazo a facilitar la ejecución del tramo ferroviario.

El alcalde oirá las razones "legales" del Puerto con el suelo del Auditorio

Por vez primera el alcalde, Francisco de la Torre, se abre a sentarse y atender a los argumentos legales del Puerto para reclamar una compensación económica o de otro tipo a cambio de la cesión de los 31.000 metros cuadrado necesarios para el ansiado Auditorio de la Música. Después de que ayer este periódico informase de la posición del presidente del Puerto, Paulino Plata, de aceptar una posible concesión del espacio, a cambio del pago de una tasa de ocupación (modelo semejante al que ahora funciona con el Centro Pompidou) o una colaboración con la ampliación de terrenos productivos en el recinto portuario, De la Torre no cerró la puerta en rotundo. "Vamos a ver legalmente cual es el marco en el que se puede mover el Puerto y estaremos dispuestos a oír los argumentos si los hay desde el punto de vista legal", dijo al ser preguntado por ello. No obstante, insistió en que desde su punto de vista el acuerdo original firmado en 2004 con el entonces presidente de la Autoridad Portuaria Enrique Linde fijaba la entrega al Ayuntamiento de la mencionada pastilla de terreno. A pesar de este convencimiento, dijo: "trataremos de ponernos en la piel del otro y entender las razones, si las hay". En el seno del Puerto parece acogerse a lo establecido en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que si bien marca la posibilidad de realizar una adjudicación directa de un bien en favor de otra administración, no recoge en ningún caso la gratuidad de la misma.