De la Torre aboga por abordar con "decisión y consenso" obras para hacer frente a la sequía

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha señalado este viernes en relación con la sequía que la Junta, que es quien tiene la competencia de agua de la Cuenca Mediterránea Andaluza, "debiera pensar a fondo los problemas que tiene este espacio". Además, ha abogado por "hablar" con "mucho realismo, con decisión, prudencia al tiempo y consenso" de las obras hidráulicas "necesarias, es evidente".

En este sentido, De la Torre, tras ser cuestionado sobre la situación de sequía, ha puesto como ejemplo que "hay agua excedentaria en la zona del Guadiaro, y falta en el resto de la provincia y hacia Granada y Almería". También, ha continuado, "aquí, sin embargo, tenemos agua en algún afluente del Guadalhorce", pero "todas estas cosas con mucho realismo, con decisión, prudencia al tiempo y consenso se deben hablar".

En este punto, ha recordado que el Ayuntamiento hizo "algo muy importante para hacer frente a la situación de sequía" como fue la planta desalobradora de El Atabal. "En el año 2005 empezó a funcionar y fue la respuesta al reto de la sequía tan fuerte que hubo en ese año", ha afirmado.

Ha explicado, además, que esa planta permite "que el agua que antes no se podía utilizar, se utilice en perfectas condiciones de calidad", además de que "lo que tenemos previsto es que puedan entrar en juegos los pozos de la zona de Aljaima". "Sabemos que es un agua de no muy buena calidad del todo pero como va a ser perfectamente adaptada" en la planta desalobradora "se pueda incorporar a la red".

En este sentido, De la Torre ha instado a la Junta a "que todo lo que se estudió en 1995 con pozos en distintos puntos se vayan poniendo en marcha", incidiendo en que "la situación de los embalses no es buena, dependerá lo que ocurra a final de noviembre y diciembre, si llueve o no, pero a mí me recuerda bastante a lo ocurrido en 1995", ha concluido.

En este punto, ha reconocido que "no estamos tan mal como el 95", valorando, además, los mensajes de ser moderado en el uso del agua". También el regidor ha incidido en que se ha bajado el consumo del agua "con una política, creo que inteligente, de tarifa progresiva, que siendo progresiva es la más barata de Andalucía".

"A pesar de que hubo que poner cierta subida en 2005 por la planta desalobradora; esa tarifa progresiva hace que el consumo por habitante haya bajado sustancialmente en estos años", ha agregado.