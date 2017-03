De la Torre le desea suerte a Díaz y espera que el PSOE acierte para tener "el mejor líder"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha deseado este lunes a la secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta, Susana Díaz, que este pasado domingo anunció oficialmente su candidatura para liderar el PSOE nacional, "suerte" y también ha esperado que los socialistas "acierten" para que tengan "el mejor líder", porque "es importante".

Así se ha pronunciado este lunes el regidor malagueño tras ser cuestionado por los periodistas sobre el anuncio de la candidatura de Díaz a la Secretaría General del PSOE, a la que también aspiran el ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez y el exlehendakari, Patxi López. No obstante, De la Torre ha dejado claro que "en los temas de otros partidos no entro nunca en valoración".

En este punto, ha señalado que de los tres candidatos a liderar el PSOE a nivel nacional "a quien conozco más directamente es a la presidenta de la Junta, Susana Díaz", por lo que, "por esa razón, si quiere personalmente, le deseo suerte", incidiendo en que lo dice "con todo el respeto en relación con los otros candidatos".

De igual modo, ha afirmado que "deseo que acierte el PSOE para que tenga el mejor líder a nivel nacional", ya que, a juicio de De la Torre, "es importante que el PSOE sea un partido con presencia, con fuerza y con capacidad de acompañar a otros partidos, y ya pensando en el PP, en el esfuerzo que tienen que hacer los grandes partidos de cohesión nacional".