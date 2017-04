Turquía detuvo y deportó a Jimena y Shaza pese a tener pasaporte y visado

Las autoridades turcas detuvieron el lunes a María Jimena Rico y su pareja, Shaza Ismail, a pesar de que ambas portaban pasaporte y disponían de visado para estar en el país. María del Valle Rico, hermana de Jimena, indicó anoche que las dos jóvenes tramitaron a través de internet el visado para entrar en Turquía cuando estaban en Georgia, a donde habían llegado huyendo del padre de Shaza, que no acepta la relación que mantienen. El hombre, de nacionalidad egipcia, se había apoderado del visado que permitía a su hija viajar al Reino Unido, pero no del pasaporte.

De acuerdo con la versión facilitada por la familia, las dos jóvenes fueron detenidas en Estambul sin motivo más allá de la situación de inseguridad que se vive en el país. Seguidamente fueron trasladadas a un centro de retención próximo a la estación de Estambul donde permanecieron en una celda junto a un gran número de arrestados hasta el jueves. Poco antes de las 14:00 horas del 27 de abril, Jimena pudo ponerse en contacto con su familia para informarles de su paradero y circunstancias. En aquel momento era trasladada al centro de repatriación. María del Valle Rico ha explicado que durante el arresto ambas mujeres no han sufrido ningún otro maltrato que no sea la privación de libertad.

La presión diplomática y social de España ha contribuido a agilizar los trámites de deportación de la pareja, que el viernes fue conducida por policías turcos al aeropuerto de Estambul y embarcadas en un vuelo con destino a Barcelona, a donde llegaron hacia la medianoche de ayer.

La intención inicial era que ambas tomaran un vuelo con destino a Málaga, sin embargo, al coincidir con el puente de mayo la familia y los amigos comprobaron que no resultaba fácil encontrar plazas disponibles y mucho menos a precios asequibles.

En estas circunstancias, Tamara Romero, que durante estos días ha ejercido de portavoz de la familia, decidió junto a otra amiga desplazarse en coche hasta la Ciudad Condal para traer a Jimena y Shaza de vuelta a casa por carretera, a donde llegaron bajo un acusado estado de shock, según la hermana.

María Jimena Rico, de 28 años de edad, vive y trabaja como camarera en Londres desde hace cuatro años, periodo durante el cual ha realizado desplazamientos frecuentes y prolongados a otros países. Ha viajado, por ejemplo, a India y, de hecho, el año pasado trabajó durante dos meses en Dubai, "un país que no le gustó", puntualiza su hermana. Durante sus recorridos está en contacto casi diario con su familia. En esta ocasión habló por última vez con sus allegados en Torrox el domingo por la noche y el lunes a las 9:30 con su compañera de piso de Londres. Les informó que si dejaba de comunicarse con ellos "es que había pasado algo". Antes de viajar a Dubai era consciente de que el padre de Shaza no aceptaba la relación homosexual de su hija, pero no intuía que su oposición alcanzaría tal grado que las forzaría a tratar de huir de un país donde las relaciones homosexuales se persiguen y castigan con cárcel.