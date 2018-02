Veintidós colectivos instan a no bloquear el proyecto con "disputas de partido"

Veintidós asociaciones de pacientes y el Colegio de Médicos han hecho hoy un llamamiento a la responsabilidad de los políticos y les han instado a no bloquear las futuras infraestructuras sanitarias de Málaga. “Otros proyectos sólo han quedado en palabras. Debemos ser flexibles y que no, por disputas de partido o instituciones, perdamos este salto”, ha argumentado el presidente de los facultativos malagueños, Juan José Sánchez Luque.

Un día después de que la Junta prometiera un nuevo Regional, la Diputación reiteró hoy que una de las condiciones para cederle el suelo donde piensa construirlo es que haga un centro hospitalario de alta resolución (Chare) en la zona este, un recurso que incluye encame y que la Junta no parece dispuesta a poner en marcha.

Sin embargo, estos colectivos aceptan que pueda construirse un centro de alta resolución –un CARE, que no contempla ingresos–, pero que tenga posibilidad de ampliarse con hospitalización en el futuro. “La Diputación y el Ayuntamiento tienen que abrir la mano, puede ser un CARE o un Chare. Lo importante es que permita la reconversión en Chare, aunque inicialmente no tenga hospitalización”, ha dicho Sánchez Luque. Pero ha insistido en que el proyecto no puede estar al albur de “vaivenes políticos y movimientos electorales”. Sin embargo, ha dejado claro que “el centro de salud de El Palo [que Salud pretende potenciar con consultas externas y pruebas diagnósticas] no puede ser la solución” porque es insuficiente.

Los colectivos han reivindicado “un plan integral” que incluya, además del nuevo Regional, “mejoras urgentes” en el Civil, el Regional y el Marítimo. “Sólo el tercer hospital sería una visión parcial”, ha advertido Sánchez Luque. No obstante, ha reconocido que es “la primera vez” en muchos años, que la Consejería hace “una apuesta clara y con plazos” por las infraestructuras sanitarias malagueñas. Aunque el presidente del Colegio ha reclamado que el compromiso “se refleje en los presupuestos de la Junta” y ha vuelto a instar a la colaboración entre la Administración autonómica, la Diputación y el Ayuntamiento.

Por su parte, el presidente de Málaga Accesible, Alfredo de Pablos, también ha exigido “responsabilidad” para que “no se mezclen cuestiones políticas” que enreden el proyecto. De Pablos ha reclamado además soluciones para el presente de la sanidad pública malagueña, “no sólo para el futuro”. Los colectivos y el Colegio han mantenido un encuentro esta mañana en el que han analizado el anuncio de la Consejería de Salud y en el que han decidido constituirse en el Observatorio 2024 para velar por el cumplimiento del compromiso autonómico según el cual el nuevo Regional podría estar acabado en ese año.