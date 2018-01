Villalobos tensa el debate en el PP

La ex alcaldesa de Málaga y diputada nacional del PP no suele entrar en los debates internos del partido en Málaga. Se siente cómoda en el retiro dorado del Parlamento nacional, su discreto papel de diputada por la provincia y sus contadas apariciones públicas. Pero el debate abierto sobre el candidato que presentará su partido en la capital en las elecciones del 2019 le ha hecho saltar como un resorte. Celia Villalobos se considera la artífice de que los populares lograran por vez primera vez la Alcaldía de Málaga en 1995 con ella como candidata y teme que la indefinición actual sobre el candidato les pase factura en las próximas elecciones.

Ayer la ex alcaldesa mandó un recado a sus compañeros de partido, a los que instó a definirse pronto para evitar el desgaste electoral. "Me daría rabia que se perdiera lo que tanto nos costó por cuestiones personales", dijo, pero fue más allá al sugerir que el alcalde Francisco de la Torre, debe dar un paso atrás y no volver a presentarse.

Asegura que al electorado "no se gusta" la actual incertidumbre

Celia Villalobos participaba ayer en el programa Los Desayunos de TVE cuando le preguntaron su opinión sobre qué debería hacer el hombre que la relevó en el sillón de la Alcaldía y que mantiene la duda de si volver a encabezar la candidatura. "Es un problema de él", dijo la ex regidora, y añadió que fue su primer teniente alcalde, que posteriormente ha sido un "buen alcalde", y que en todo este tiempo ha evitado hacer valoraciones sobre la vida municipal. "Yo cuando me voy, me voy, y no me he vuelto a inmiscuir para nada" añadió respecto a la política municipal.

Sin embargo, la ex alcaldesa sí admitió sus temores de que el PP pierda empuje en las elecciones próximas ante la imagen de pugna interna que se traslada con la falta de acuerdo sobre la candidatura. "Yo lo que espero y confío es que seamos capaces de mantener la provincia de Málaga como está. Porque a mí y a los que estábamos entonces nos costó muchos años y esfuerzos cambiar la dinámica política, y me daría mucha rabia que ahora se perdiera por cuestiones personales".

La ex regidora y diputada nacional añadió a Málaga Hoy que el trasfondo de sus palabras eran echar una mano al partido. "Lo más importante es que siga el PP", argumentó, aunque evitó aclarar a quién se refiere cuando habla de personalismos.

Sin embargo, sí hizo hincapié en que "la incertidumbre no es buena" y que los electores podrían pasar factura en las urnas al partido en los próximos comicios. "A los ciudadanos no les gusta esa incertidumbre y en ese sentido sería bueno que se decidiera lo que sea", añadió sobre la polémica del nombre del candidato. Sin embargo, sí reflexionó sobre el momento que deben afrontar los políticos a la hora de dejar sus responsabilidades públicas, recordando

"Uno se tiene que ir de los sitios en loor de multitudes", dijo tras calificar de "indignante" el trato que se dispensó a su antecesor en el cargo, el socialista Pedro Aparicio, del que dijo que "le sobró el último mandato". En este sentido añadió que "no sé si Paco [Francisco de la Torre] ha reflexionado sobre eso, sobre si salir por la puerta grande o por la puerta de atrás y llega un momento en que te tienes que ir de los sitios", en referencia a que el tiempo político del regidor está ya agotado. No es la primera vez que Villalobos invita a Francisco De la Torre a hacer las maletas. Ya lo hizo en 2015, tras las elecciones en las que el PP perdió la mayoría absoluta en la capital al pasar de 17 a 13 concejales. En una entrevista a Málaga Hoy, la ex alcaldesa afirmó en aquella fecha sobre el regidor: "Yo me hubiera ido en la mitad del mandato anterior". La propia Villalobos dejó la Alcaldía de Málaga un año después de su primera mayoría absoluta en el año 2000, cuando fue nombrada ministra en el gobierno de Aznar.

Como Villalobos, otros políticos populares también han entrado en el debate de la capital. El concejal Mario Cortés aseguró hace sólo unos días que a estas alturas, el candidato debía ser el propio De la Torre por falta de tiempo para preparar otro cartel. Ayer fue Villalobos la que entró en el debate sugiriendo que el regidor debe dar un paso a un lado para no dañar las expectativas del partido. De la Torre ya ha dicho que el partido debe convencerle con encuestas en la mano si quiere que repita. La decisión se resolverá no más allá de marzo. De la Torre, ayer en Madrid, prefirió no valorar las declaraciones realizadas por la ex alcaldesa.