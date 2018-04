Visto para sentencia el juicio a los hermanos de abusar de dos mujeres

El juicio a dos hermanos acusados de supuestamente abusar sexualmente de dos mujeres y golpear reiteradamente a una de ellas en una vivienda en la capital durante la feria de 2015 ha quedado este lunes visto para sentencia en la Sección Primera de la Audiencia de Málaga donde se ha celebrado.

En la sesión de este lunes han declarado las dos víctimas, quienes han relatado la agresión que sufrieron, fundamentalmente una de ellas, a la que, supuestamente, pegaron con unos alicates, una silla y con una tabla de planchar, hasta perder el conocimiento por dos veces; además de arrancarle la ropa.

Ésta ha declarado, detrás de una puerta para que no pudieran verla, que no se podía imaginar que "unos chicos de la edad de mi hijo me iban a hacer lo que me hicieron". Asimismo, ha dicho que no sabe cómo consiguió llegar al cuarto en el que estaban durmiendo una pareja y llamar a la Policía.

Por su parte, otra víctima, que ha declarado de la misma forma, ha señalado que "no tenían compasión" y que le pegaban a la anterior incluso estando inconsciente. Ha explicado que cuando se despertó, vio sangre y fue a ayudar a la mujer, pero que la amenazaron y, de hecho, ha asegurado que tenía miedo.

El ministerio público acusa a los dos hermanos de dos delitos de agresión sexual y otro de lesiones, solicitando que a cada uno se le imponga una pena de 20 años de prisión y que ambos indemnicen a la primera víctima con 5.475 euros por las heridas y con 24.750 euros por las secuelas.

Los hechos sucedieron en agosto de dicho año en Málaga capital. Según el fiscal, los procesados habían pasado toda la noche de fiesta en la feria y a primera hora de la mañana fueron a una vivienda en compañía de unos amigos. Allí aprovecharon que se quedaron a solas con una de las mujeres y que los demás se fueron o estaban durmiendo.

Según la acusación pública, los jóvenes se acercaron a la mujer "con un propósito libidinoso y comenzaron ambos a golpearla fuertemente en el rostro" y también le arrancaron el vestido y le rompieron la ropa interior, para "sin dejar de golpearla, hacerle tocamientos en modo agresivo y brusco".

Los acusados negaron los hechos y aseguraron que fue una de las víctimas la que comenzó a agredir a uno de ellos, ante lo que éste actuó "en defensa propia", dándole sólo un manotazo.