El acusado de matar a su pareja alega que practicaba la asfixia erótica

El turista danés acusado de estrangular a su pareja sentimental con el cable del cargador de un teléfono móvil en un hotel de Vélez-Málaga, en junio de 2015, donde se alojaban en sus vacaciones, alegó ayer que practicaban la asfixia erótica Durante la vista oral explicó que cuando la pareja llevaba unos tres años juntos decidieron realizar en ocasiones prácticas sadomasoquistas para "mantener la chispa". Así, negó la versión de la Fiscalía, que mantiene que la estranguló tras una discusión y aseguró que aunque es cierto que tuvieron una pequeña disputa, ella se bañó y al acercarse él a la bañera hicieron las paces y mantuvieron relaciones. El acusado relató que las prácticas sadomasoquistas no las utilizaban siempre, solamente en ocasiones, como en vacaciones y que para ella era muy satisfactorio cuando la asfixiaba, aunque solían usar el cinturón de la bata

Practicaron, dijo, la asfixia erótica al final del acto y que no se dio cuenta del estado de su pareja porque se quedó dormido. Al despertarse observó que su pareja no se movía y alertó en la recepción del hotel para pedir ayuda e insistió que en primer lugar alegó que ella se había suicidado con el cable del secador (ya que en un primer momento probaron con él pero no iba bien) porque tenía miedo y vergüenza por las prácticas sexuales. También afirmó que su mujer sufría asma y tomaba ansiolíticos, pero que fumaba y el día de su muerte tomaron unas 20 ó 30 copas además de cocaína en varias ocasiones.