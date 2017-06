El 45,7% de los alumnos suspenden Historia de España en la Selectividad

El proceso de cambios en que ha estado envuelta la Selectividad este último año ha mantenido en vilo durante gran parte del curso a alumnos, padres y profesores de segundo de Bachillerato y ha tenido su consecuencia más flagrante en la prueba de Historia de España. El 45,79% de los casi 6.000 alumnos que se presentaron la pasada semana a los exámenes no ha superado la materia, que este año se contaba de nuevo entre las obligatorias (hasta ahora se podía optar por esta o por Historia de la Filosofía). Por lo que ha acabado aportando la media más baja de todas las asignaturas evaluadas (5,09). Ni siquiera remontándonos varios cursos atrás, encontramos un número tan bajo de aprobados (54,21%) y mucho menos en un examen no optativo. En términos globales, el 92,43% de los aspirantes a universitarios ha superado la Selectividad, tres puntos por debajo del porcentaje del curso pasado, con un 96,04% de aptos.

Los profesores de Historia de España conocieron el modelo de examen en el mes de febrero, por lo que tuvieron que cambiar la manera de enfocar la preparación de sus alumnos. Del desarrollo de un tema sobre una época concreta -a elegir entre dos opciones-, se pasó a añadir otras preguntas cortas sobre otro periodo histórico. Para más inri además de la guerra colonial y la crisis de 1898, tocó los gobiernos democráticos (1979-2000). El periodo más recientemente de la historia española es un contenido que se aborda en la recta final del curso, por lo que en algunos institutos no han llegado a abordarlo en profundidad. Y en los que lo han hecho, "muchos de los alumnos ni se lo han mirado", explica Jesús Martín, profesor de Historia en el IES Campanillas, que además ha formado parte del equipo que ha corregido las pruebas de esta materia en la Selectividad de Málaga. "Soy crítico con el alumnado por no estudiarse el tema y también soy crítico con la manera en que se han gestionado este curso las pruebas; un examen tan importante como la Selectividad no podemos enterarnos de cómo va a ser en el mes de febrero", asegura este docente.

Martín matiza que le consta que hay "institutos que no han dado el tema por falta de tiempo", pero incluso sus propios alumnos, con los que sí que había abordado este periodo de la democracia, "no han tenido unas notas buenas". Durante el proceso de corrección de los exámenes, Martín ha acabado sorprendido por el bajo porcentaje de aprobados y "bastante decepcionado. "Muchos alumnos no entienden lo que escriben, se aprenden algo de memoria y lo sueltan; me he dado cuenta de que hay que trabajar su capacidad de expresión, porque me he encontrado con casos preocupantes", reflexiona el profesor de Historia

La directora del instituto Vicente Espinel (Gaona), Julia del Pino, reconoce que las calificaciones en Historia de España "nos ha sorprendido a todos". "Los alumnos están descontentos, porque el temario ha dado tiempo a darlo entero, por eso pensamos que se ha calificado a la baja; de hecho la mayoría de ellos han dicho que van a reclamar, porque aunque es verdad que el modelo ha cambiado, lo llevaban preparado", aclara.

La nota media de la Selectividad se ha situado en un 6,2, casi dos puntos por debajo de la calificación media que lograron entre primero y segundo de Bachillerato (7,94). La ponderación de ambos resultados da como resultado el expediente con el que el alumno se enfrenta a su acceso universitario, que este curso alcanza el 7,2.

La segunda materia con peores resultados ha sido Física, con una tasa de suspensos del 44,5%, pero esta forma parte de los exámenes voluntarios para elevar la nota de admisión a la universidad. Química, también en este cupo, ha arrojado un 40% de alumnos no aptos. Las notas medias de ambas no exceden del 5,25.

En el otro extremo, el 100% de los 8 alumnos matriculados en Alemán han aprobado, con media de 9,23. Y Artes Escénicas, de la que se examinaron 5 personas, también aporta un total de aprobados y un 7,7 de media. De las mayoritarias, Inglés lo han aprobado un 83%, con casi un 7 de calificación media y en Lengua y Literatura han resultado aptos casi un 79% con un 6,25 de media.