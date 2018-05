"Tengo 54 años, la edad es mi espada de Damocles"

Después de estar "toda la vida" trabajando en una empresa familiar, 30 años para ser concretos, la clínica veterinaria que regentaba su hermano cerró y Conchi Luque tuvo que engrosar las listas del paro. "Quiero entrar otra vez en el mercado laboral, pero la edad que tengo y tanto tiempo en un mismo puesto de trabajo hacen que esté un poco obsoleta con la ofimática", relata esta técnica administrativa. "Me había encasillado en un tipo de trabajo y lo que quiero es reciclarme, al menos para ser un poco competitiva a la hora de buscar un puesto con toda la gente preparadísima que hay por ahí", sostiene. Pero el problema real que la atosiga no es sólo de formación. Tiene 54 años y reconoce que "mi espada de Damocles es la edad y el miedo de no estar a la altura".

También para Ángel García del Valle sus 54 años son un problema. Trabajó dos décadas en la agencia de viajes de su padre hasta que éste se jubiló. "La agencia cambió de dueño y no llegamos a un acuerdo, decidí irme al paro pensando que en las agencias de viaje iba a tener salida después de tanta experiencia, pero llevo seis años en el paro y con mucha edad, eso es lo peor, dificulta muchísimo", relata García del Valle. "Hay agencias que me han dicho que les intereso, porque sé de todo lo que hay que saber en una agencia, pero que tengo un problema, la edad. No estoy en el rango de personas a contratar", cuenta este alumno que ha visto en la informática una oportunidad para reciclarse. "Siempre me ha gustado y tiene más salida", considera. "No recibo ya ni un duro, vivo gracias a mis padres, así que tengo que trabajar como sea, porque mis 20 años cotizados han sido altos pero no me cubren la jubilación. Al paso que voy me van a quedar 40 euros mensuales", lamenta.

Con 15 años menos, a su compañero Sergio Boza también la edad le resulta un impedimento a la hora de encontrar un hueco. "Para mí, la edad es un lastre igualmente", comenta. Su último trabajo fue de mozo en un almacén de farmacia. Desde que está en el desempleo "no me ha salido nada, ni de administrativo, ni de mozo, ni de nada y eso que ya echaba lo que fuese", reconoce. Este curso se convierte para él en una esperanza de revertir esa dinámica. La sequía de posibilidades laborales la comparte con él María del Mar Ortiz. Tiene 34 años y dos títulos universitarios. Es licenciada en Derecho y graduada en Periodismo. "Estoy dispuesta a trabajar de lo que haga falta, pero no he tenido suerte", relata. "Eché currículum por todas partes, hice un curso de escritura pero como no encuentro trabajo miré estos cursos del SAE y encontré el de administrativo y ahora estoy centrada en esto", agrega María del Mar Ortiz, a quien le encantaría ser communitymanager o llevar la comunicación corporativa de cualquier empresa.

En el extremo opuesto, en cuando a la edad se refiere, se encuentra Lorena Panes. Tiene 19 años y tras la ESO empezó Bachillerato. Lo dejó al poco tiempo e intentó entrar en el Grado Medio de Administración. No entró y la FPE le pareció una buena solución "para no perder el tiempo". "Estoy bastante motivada, me gusta", apunta y señala que le gustaría trabajar en una asesoría, "se me dan muy bien los ordenadores y el papeleo", afirma. Para ella, de la generación digital, hay una parte del temario que domina y que le aburre un poco, "está tirado para mí", sentencia. Aunque luego quiere hacer el Ciclo Superior de Administración y Finanzas, espera que este curso le sirva "para iniciarme en el mercado laboral". Ella aún lo tiene todo por empezar.