La asamblea de Limasa acuerda realizar movilizaciones a partir de la próxima semana

Los ánimos caldeados han subido varios grados la temperatura del Salón Picasso del Hotel NH esta tarde. En este lugar se ha celebrado una asamblea de poco más de una hora que ha reunido a unos 900 trabajadores de Limasa. "Queríamos explicarle a los compañeros cómo está la situación y la decisión que tomó el alcalde en el mes de diciembre y hemos obtenido el apoyo total para hacer todas las reivindicaciones que tengamos que hacer", ha comentado Manuel Belmonte, presidente del comité de empresa al término de la reunión. "A partir de la próxima semana empezaremos movilizaciones, concentraciones y manifestaciones para hacer cambiar la idea que el PP con Ciudadanos tienen de dividir esta empresa", ha añadido.

El equipo de gobierno del PP anunció el pasado mes una solución híbrida para la limpieza de la ciudad en la que una empresa privada asumirá las tareas de limpieza viaria y en manos municipales quedará la parte de recogida de residuos. "No hemos hablado de ir a la huelga, aunque es un derecho que tenemos y está ahí para un momento determinado", ha dicho el presidente del comité de empresa al tiempo que ha apuntado que "nosotros somos responsables, sabemos que no es el momento para ir a la huelga, pero con el apoyo que tenemos de todos los compañeros estamos dispuestos a hacer lo que haga falta para defender nuestros derechos como ya dijimos".

Según el comité, la sala les ha brindado un apoyo "total" para iniciar acciones reivindicativas y que la ciudadanía "sepa la verdad". También ha señalado que hace dos años se privatizó la recogida de vidrio y "a la vista está que los contenedores de vidrio que los tiene una empresa privada están que dan vergüenza. Y todavía siguen diciendo los malagueños que hay que ver que Limasa no recoge los cristales". Belmonte ha subrayado que "a todas estas cuestiones queremos darle la vuelta para demostrarle a los malagueños que nosotros lo que decimos es que la decisión que ha tomado el alcalde es perjudicial no solamente para nosotros si no también para los barrios, que van a seguir como están, desiertos".

El comité ha concluido que "vamos a defendernos a muerte porque la decisión después de un ahorro económico que hay anualmente no la entendemos, no comprendemos por qué están enrocados algunos concejales del PP y Ciudadanos de dárselo a lo privado".