Los bomberos y el Ayuntamiento siguen sin solucionar el conflicto

La llama del conflicto laboral que desde hace 16 meses mantiene el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga sigue prácticamente intacta. El encuentro de ayer con el Ayuntamiento apenas sirvió para sofocar el fuego, pese a los "avances de mejoras" que los responsables municipales, según resaltaron, pusieron sobre la mesa. Así lo indicó ayer Andrés Millán -secretario de Comunicación del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB)- quien recalcó que no se abordó "ningún aspecto del conflicto" y que lo "único positivo" es que "Carlos Conde, actual portavoz del equipo de gobierno del PP, se ha sentado en la mesa y ha cogido las riendas de la negociación". "Buscan el apoyo con Ciudadanos", subrayó el representante sindical, que aboga por que se les planteen "hechos" y no "promesas o compromisos".

Aunque, según precisaron desde el Consistorio, el orden del día de la reunión se centró en los "tres aspectos fundamentales en los que está abierta la negociación con los bomberos en la mesa técnica", el SAB considera que no ha habido ningún avance al respecto y que "no se ha hablado" de cuestiones encaminadas a "solucionar el conflicto". En este sentido, destacó que no se mencionó la reclasificación -con la que los efectivos pretenden equipararse en categoría y salario con el resto de bomberos andaluces- ni tampoco se abordó la reducción de jornada laboral que piden.

El sindicato tacha de insuficientes las mejoras propuestas, entre otras la referida a la tasa de reposición. Para la oferta de 2018, el Consistorio ha adquirido "el compromiso de llegar en la tasa de reposición al máximo legal que permite la Ley General de Presupuestos del Estado 2018 ofertando una plaza de promoción para un cabo y 11 plazas para nuevos efectivos de Bomberos". Los concejales que acudieron a la reunión recordaron en agosto de 2015 entraron a formar parte de la plantilla 37 bomberos nuevos. Asimismo, indicaron que la oferta correspondiente al 2016, cuya convocatoria se celebrará en una fecha próxima, permitirá la promoción interna de 11 cabos y la oferta de empleo pública de 2017, publicada el pasado 23 de marzo, incluye plazas para otros 5 cabos y 8 plazas para nuevos bomberos.

Pero en palabras del delegado del SAB, son 69 las vacantes y 400 las plazas presupuestadas. Los bomberos, en conjunto, no llegan a sumar 300. "Apenas se cubren, es un engañabobos. En el mejor de los casos, como han dicho desde CCOO, queda un año como mínimo para que entren esos ocho bomberos, mientras se publica la oferta de empleo público de 2017, comienza el plazo de solicitudes, salen las listas provisionales y definitivas, se hace el examen y realizan los tres meses de prácticas en la Academia", apuntó Millán, quien detalló que durante el año pasado se jubilaron ocho efectivos y este año lo harán 12, mientras que en 2019 serán 18 los que cuelguen el casco. "Cada dos meses se jubilan tres bomberos", resaltó.

En cuanto a las inversiones, subrayó que se ha pretendido "vender la moto" de que se van a invertir cerca de 2 millones de euros en mejoras para el Cuerpo de Bomberos pero que, sin embargo, 1.754.000 euros pertenecen a los Fondos Unespa. "Lo que ellos ponen es poco más de 200.000 euros. ¿Ese es el esfuerzo que van a hacer?", se pregunta. Sobre el desarrollo de un nuevo Reglamento, Millán destacó que "después de años reclamando uno y tras 16 meses de conflicto" los responsables municipales "han esperado a presentar uno de los bomberos para que se pongan a trabajar".

En la reunión, además de los portavoces de seis secciones sindicales con representación en el Ayuntamiento -UGT, UPLB, CSIF, Sipan, SAB y CCOO-, participaron también el edil de Seguridad, Mario Cortés; el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Juan Cassá; el director de Personal y Seguridad, Carlos Cambronero; el jefe de Bomberos, José Cruz; y su segundo en la estructura directiva del Cuerpo, Rafael Rueda. Un encuentro que, según el Ayuntamiento de la capital, se desarrolló "con tono conciliador y de cercanía entre las partes".