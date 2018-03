Los cerezos en flor se hacen esperar

Este año no ha podido ser, y la primavera no ha conseguido traer a Málaga los cerezos en flor. Los turistas que esperan las vacaciones de Semana Santa para subir a Alfarnate a contemplar el atractivo paisaje que dibujan estos árboles, tendrán que retrasar el viaje hasta al menos dos semanas. Un contratiempo que se acepta de buena gana ya que ha sido gracias a las abundantes precipitaciones que ha habido durante el invierno -y prácticamente hasta ahora- y a las bajas temperaturas.

"El frío llegó prácticamente desde noviembre y se ha mantenido hasta ahora, que es el periodo que mejor le viene al cerezo. Hemos llegado a tener mínimas de menos seis grados y hemos acumulado 500 litros por metro cuadrado. Estos indicadores son perfectos", explicó el alcalde de Alfarnate, Salvador Urdiales (PSOE) cuya profesión es ingeniero agrónomo. De hecho, como recordó, a la misma hora que entraba la primavera comenzaba una nevada de quince minutos en la Alta Axarquía. "Sigue haciendo mucho frío, y por la mañana las heladas dejan charcos que le viene estupendamente a la raíz". "Hemos tenido una pluviometría perfecta. Las personas mayores del pueblo comentan que en 20 años no habían visto algo igual", apuntó el regidor. "Empezó a llover el 26 de febrero y prácticamente no ha parado de hacerlo. Recuerdo que paró al día siguiente, y algunos pocos más durante el mes de marzo", agregó Urdiales quien señaló que uno de esos días se recogió 104 litros. Una cantidad que hacía mucho tiempo que no llegaban en Alfarnate donde precisamente esa había sido siempre la media. En total el año hidrológico que se contabiliza desde el 30 de septiembre ha sumado en la zona 826 litros. Y ante tan halagüeñas previsiones el problema podría llegar ahora con la primavera dada la delicadeza de la flor del cerezo. Todavía están las yemas que son resistentes a la dura meteorología pero es en la floración cuando el fruto se podría dañar por las gotas de lluvia o incluso por el aire que mueve el polen para las abejas. "El tamaño del fruto de este año está garantizado, y de seguir así también la calidad y el incremento de la producción", afirmó Urdiales quien explicó que aunque este año las cerezas serán más tardías, las primeras variedades, las burlat, llegan a los cuarenta o cincuenta días de la floración. El año pasado, que también fue bueno, la producción estuvo entorno a las 60.000 toneladas.

Pero las cerezas no sólo se han convertido en un recurso económico para los agricultores, sino que cada año son más los visitantes que se sienten atraídos por el que llaman "el Jerte malagueño". El alcalde de Alfarnate confirmó que son continuas las llamadas al Ayuntamiento para saber si los cerezos están en flor. De momento ya tienen cerrada una excursión para dentro de dos semanas con vecinos de Málaga capital y el siguiente fin de semana con otras excursiones de la Axarquía. "Los cerezos se han convertido en un revulsivo turístico. Cuando llegan excursiones tratamos de darlo a conocer entre los bares y restaurantes del pueblo, que no son muchos, para que organicen las comidas", relató el regidor quien comentó que no sólo acuden al pueblo ahora en primavera, también preguntan, como el otro día desde el Puerto de Santa María (Cádiz) cuando es el Día de la Cereza.