La controversia se instala en la Tribuna de los Pobres

El debate sobre los nuevos diseños urbanos propuestos para ciertos escenarios de la ciudad está a la orden del día. A la ya veterana controversia generada en torno a la operación de regeneración de Hoyo de Esparteros, con el hotel de Rafael Moneo como referente y la eliminación de la antigua pensión La Mundial, se añade ahora, con un dimensión menor, el cuestionamiento generado por la decisión de la Gerencia de Urbanismo de regenerar la Tribuna de los Pobres.

La situación es tal que a través de las redes sociales y del portal Chance.org se ha puesto en marcha una campaña crítica con la pretensión municipal de cambiar el diseño circular de la escalinata, punto de encuentro habitual en la contemplación de la Semana Santa, por uno rectilíneo. La preocupación ha hecho que uno de los colectivos disconformes, Málaga Rec, haya abierto la recogida de firmas reclamando al Ayuntamiento que dé marcha atrás con la iniciativa. Tras dos días activa, la cifra de apoyos se acercaba a los 1.200.

La intervención a la que se alude forma parte del proyecto de semipetonalización del eje Carretería-Álamos, que cuenta con financiación europea a través del programa Edusi. Frente a esta oposición, Urbanismo es categórico al precisar que las imágenes que han trascendido sobre el modelo proyectado no se corresponden con la realidad. En concreto, el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, recordó que el diseño final es objeto de análisis y discusión por los técnicos municipales y vecinos y comerciantes. "El proyecto se hará por consenso", afirmó, al tiempo que sentenció: "lo que circula en redes es falso y le falta al respeto a la mesa de trabajo".

Otras fuentes conocedoras de la iniciativa no negaron que la idea inicial fuese la de dar continuidad a la calle Carretería con el cambio de diseño de la Tribuna de los Pobres. "Se hizo la observación de que era mejor mantener la forma circular y se dijo que no había problema, que no era sustancial; si se prefiere que sea curva lo será", indicaron las fuentes, que justificaron el planteamiento inicial en "mantener la traza de la calle". Lo que sí se hará es cambiar el peldañado de la escalinata, "para que sea más cómodo".

En la solicitud colgada en Chance.org, el colectivo impulsor pone de manifiesto que el proyecto de Carretería implica "la eliminación de la conocida como Tribuna de los Pobres y la construcción de una escalinata completamente nueva en un diseño distinto". A su juicio, la escalinata actual, que data de mediados del siglo pasado, "resuelve muy bien el desnivel entre el Puente de la Aurora y calle Carretería con un diseño funcional en semicírculo que facilita la fluidez del peatón". "Su funcionalidad queda decorada con unos pocos detalles que le dan un aire tradicional, como son los pasamanos, la farola de hierro al inicio o los maceteros que dividen la escalera en varios carriles", insiste a modo de argumento.