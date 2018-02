El director general de Turismo Costa del Sol acusa al cine español de “cuadrilla de ingratos”

Un comentario del director general de Turismo Costa del Sol, Arturo Bernal, en su perfil en Facebook en el que tildaba de “pantomima” la gala de los premios Goya o acusaba a los actores de ser “una cuadrilla de ingratos” ha desatado numerosas críticas en esta industria. De hecho, Bernal eliminó ese mensaje y colgó otro de rectificación.

En su primer mensaje, Bernal afirmó que “sólo hay una cosa que me dé más pereza y hartura que lo de los separatistas catalanes, y es la infumable e impresentable pantomima del cine español que cada año tenemos que aguantar de una cuadrilla de ingratos que viven o han vivido de las ayudas de un país al que no paran de denostar porque eso es ser progre y moderno. Me niego…”.

Ese mensaje recibió críticas de representantes del sector cinematográfico también por las redes sociales. Daniel Ortiz Entrambasaguas, portavoz de los productores malagueños, mandó varios mensajes por Twitter. “Todo esto es muy lamentable, no se puede practicar y fomentar tal ignorancia desde un puesto de responsabilidad en la gerencia Costa del Sol como lo hace este señor. Debieran al menos Elías Bendodo y Francisco de la Torre hacerle saber que tenemos entre otras muchas cosas un festival en Málaga”, dijo Ortiz, quien añadió en otro mensaje que “cuando se habla de temas que se desconocen al menos se debería uno informar. Más que nada porque desde un puesto de responsabilidad se hagan declaraciones irresponsables, zafias e incendiarias contra el sector del cine y su industria. Rezuman a inquina cuanto menos”. El productor José Hergueta fue en la misma línea y aseguró sentir “perplejidad y tristeza”.

Bernal rectificó en otro mensaje, habló de “malentendido” y pidió “disculpas si este comentario ha podido resultar ofensivo a la generalidad de la industria del cine”.