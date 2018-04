El éxito de la inserción laboral

Un poco rezagada, en el curso 2014-2015, echó a andar en Málaga la FP Dual, la formación compartida entre el centro educativo y la empresa. Ese año el instituto La Rosaleda implantó junto con Renfe el Grado Medio de Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario y desde entonces este tipo de enseñanzas no ha parado de crecer. En la provincia ya son 13 grados medios y 16 superiores de distintas familias profesionales los que cuentan con formación Dual. En total en Andalucía, este curso hay en marcha un total de 321 proyectos, lo que supone 127 más que el año pasado. En el seno del Parque Tecnológico de Andalucía la demanda de alumnos de la rama informática es tan alta que el IES Campanillas -las clases de sus cuatro ciclos de FP se imparten en instalaciones del PTA- imparte la formación Dual junto a 16 empresas. De la veintena de estudiantes que hace tres años iniciaron el Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web todos consiguieron un contrato. "Solo dos compañeros no continuaron y fue por voluntad propia, porque quisieron seguir estudiando o salir fuera", dice David Bernal. Él lleva casi un año trabajando en la empresa Dekra tras terminar sus estudios. Y considera que su elección fue todo un éxito porque los conocimientos aprendidos en el aula se consolidan cuando se aplican en un entorno profesional real.

Jerónimo López Ledesma es unit manager en la división de Sistemas de Comunicaciones de Dekra y coordina las acciones de la FP Dual en su campo. Hace tres años los responsables del instituto Campanillas le plantearon el proyecto en alternancia y le pareció muy interesante. "Es una oportunidad muy buena porque al mismo tiempo que el alumno se está formando es capaz de percibir cómo es un entorno laboral, afianzar sus estudios y motivarle mucho más, al tiempo que conoce cómo se aplican esos conocimientos en el mercado", comenta López Ledesma y reconoce que la experiencia "está siendo muy positiva".

El centro condensa el temario en los primeros meses del curso para pasar luego a la práctica

En los tres últimos cursos, Dekra ha acogido a cinco alumnos de los dos grados superiores que se imparten en Dual en el IES Campanillas. No han podido contar con más "porque la demanda es muy alta por parte de las empresas" y el centro los distribuye lo máximo posible. "Participar en estos proyectos supone un esfuerzo y que no se rentabiliza en el primer año, pero es una apuesta que tiene que hacer la empresa con vistas a medio plazo", apunta el responsable de Dekra. En su sector, nutrido especialmente de estudiantes de la Universidad de Málaga, "veíamos que existía esa distancia entre la formación académica y los objetivos reales que buscaba la empresa, motivados por el mercado que cambia diariamente, los planes educativos se adaptan con mucha menor flexibilidad", subraya. De ahí que incida en la importancia de una formación compartida entre el aula y la mesa de trabajo.

En Dekra se ha confeccionado un temario ligado al del instituto que ha conseguido que amplíen sus conocimientos y "tropiecen con complicaciones que surgen en casos reales", apunta López Ledesma. "La actualización de la empresa muchas veces te aporta tecnología nueva que no le ha dado tiempo a llegar al instituto, así hay una sinergia entre todos", considera David Bernal.

Salvador Rebollo y Jorge Alcaraz son dos alumnos del IES Campanillas que se forman en la misma firma. "No se trata sólo de los conceptos que se han aprendido y consolidado en clase, aquí damos usos reales a esos conocimientos, además de trabajar con un equipo y sentirte parte desde el principio", dice Salvador, de primer curso de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. Jorge agrega que "si bien la FP siempre se orienta a salir directamente al mercado laboral, no significa estar realmente en la empresa". Para este alumno de segundo curso "no hay nada mejor para la inserción que estar ya trabajando porque cada empresa utiliza sus propias herramientas y hay que adaptarse, esta formación supone pasar a otro nivel".

Sergio Banderas, profesor de Informática en el IES Campanillas, se implicó desde haced tres años en esta formación en alternancia. "La Dual es un éxito en aquellos sectores productivos donde hay una necesidad y aquí en el PTA la hay, sería necesario ampliar las líneas porque la demanda es muy alta", señala el docente. Y añade que "para nuestros alumnos está siendo un éxito, concentramos el temario en unos meses, lo hacemos mucho más práctico, vamos más al grano y cuando llega a la empresa aprende en un entorno real, así salen totalmente actualizados y mejor preparados que, quizás, de una carrera". En este centro un total de 53 alumnos estudian este curso en Dual. La previsión es que el que viene sean más de 75. Es el instituto con más estudiantes de la especialidad de informática en este tipo de enseñanzas en Andalucía.