La falta de docentes en lista obliga a abrir otras 16 bolsas extraordinarias

Aún no se está viviendo en los institutos la misma situación que en octubre del pasado año, cuando comenzaron a faltar profesores, en ciertos casos desde el principio del curso, en materias como Matemáticas, Informática y Tecnología. Pero las listas de algunas especialidades empiezan a tener poco relevo y la Consejería de Educación se ha visto obligada a abrir nuevamente bolsas extraordinarias. En este caso han sido 16 y no de las mismas especialidades de las convocadas en octubre. Ayer terminó el plazo de presentación de documentación para formar parte de estas bolsas cuyos integrantes no necesitan haber participado en un proceso anterior de oposición.

Las bolsas de trabajo abiertas han sido Cultura Clásica, Francés e Inglés en Enseñanza Secundaria y Filosofía-Francés para centros bilingües. Profesores técnicos de Formación Profesional se necesitan en las especialidades de Cocina y Pastelería, Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas, Servicios de Restauración y Soldadura. En las Escuelas Oficiales de Idiomas se piden docentes de Francés, Japonés, Chino y Portugués y en los conservatorios y centros de Artes Escénicas se han solicitado integrantes en las bolsas de Fundamentos de Composición, Orquesta, Trompa y Lenguaje Musical.

"Esta convocatoria extraordinaria permitirá disponer del personal suficiente para cubrir las vacantes o sustituciones de profesores que se produzcan en el sistema educativo andaluz, la convocatoria de estas bolsas forma parte de la planificación de los recursos humanos del sistema educativo que realiza la Consejería con el fin de atender a las posibles necesidades que surjan", expusieron desde la Consejería de Educación. Desde el sindicato ANPE aseguran que la falta de personal en algunas de estas bolsas se debe a que llevan años sin convocarse oposiciones de dichas especialidades. "Hay algunas que no se convocan desde 2010 y se ha ido tirando de bolsa porque no han entrado nuevos aspirantes", explica la recién reelegida presidenta provincial de ANPE, María del Amo. También, apunta, han sido frecuentes las "renuncias por estar ocupados en otros puestos", tras la modificación del sistema de contratación que no saca a los aspirantes de la bolsa por un rechazo si presentan un contrato. "La gente por una semana o quince días de una baja, por una sustitución de un mes prefieren seguir manteniendo el trabajo que tenían si es algo más estable, más este año que hay oposiciones y están a la espera de ver qué pasa con ellas", agrega Del Amo.

También consideran desde ANPE que la nueva convocatoria de bolsas extraordinarias se debe a la falta de planificación de la Junta de Andalucía. "Esto lo debía de haber previsto en mayo o junio del año pasado y no ahora", reitera la responsable del sindicato.