¿Qué grado estudiaré el año que viene?

Fátima lo tiene claro. Quiere estudiar Turismo en la UMA y sus indagaciones en el expositor de la Facultad la terminaron de convencer. "Más que por las salidas profesionales he preguntado a la voluntaria sobre si le gusta la carrera o no, que considero que es lo más importante, y me ha convencido", apuntaba esta estudiantes de segundo de Bachillerato. María, sin embargo, buscaba una guía ante su indecisión. "No sé lo que voy a estudiar, me gusta mucho Medicina, todas sus asignaturas, pero me echan un poco para atrás las prácticas, ahora mismo no me veo capaz de enfrentarme a ellas", decía mientras baraja otras opciones como Fisioterapia, Laboratorio de Bioquímica o Biotecnología. Ambas estudiantes participaron ayer de las decimocuartas Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de Málaga en el día de su inauguración.

Hasta mañana viernes el Complejo Deportivo Universitario se llena con 46 expositores, música y actividades para recibir a unos 18.000 escolares de 150 centros de la provincia, algunos también de fuera de Málaga. Casi 600 voluntarios participan en estas jornadas para dar información, no sólo sobre asignaturas y salidas laborales, sino también sobre la vida universitaria. De esta forma pretenden contagiar el entusiasmo y conseguir que el mayor número posible de estudiante elijan la UMA para continuar con su formación académica.

"Creemos que ésta es la mejor herramienta de orientación preuniversitaria en el momento de tomar la difícil decisión de qué hacer el curso que viene", apuntó en el acto de inauguración Francisco Murillo, vicerrector de Estudiantes. "En estos días la Universidad de Málaga se pone a disposición de los centros para contagiar la ilusión de ser alumno de la UMA y eso es algo que se consigue gracias a los voluntarios que participan", agregó Murillo. El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo destacó que se trata de una "importante actividad porque además de ofrecer la oferta académica también es una oportunidad para abrir la Universidad a la sociedad, es un forma de transparencia y de prestigiar nuestras entidades".

Y si la sala de trofeos del Complejo Deportivo se llenaba de autoridades, tanto políticas como de la comunidad universitaria, la pista central era un hervidero de almas. Miles de escolares, algunos con uniforme, profesores, entre ellos una monja con hábito, voluntarios de camiseta verde, estudiantes de enfermería con guantes y bata y hasta un personaje con careta de mono y guitarra a cuestas se apiñaban entre los expositores.

En el de Medicina, Lucía, alumna de primer curso, explicaba a un grupo de chicas interesadas su experiencia reciente. "Me están preguntando mucho por Selectividad, por la media para entrar en la carrera y por la dificultad de las asignaturas, si tenemos tiempo para todo y si cambia mucho la vida con respecto al instituto", comentaba. Y sí que cambia, afirmaba esta estudiante, pero todo compensa gracias a "la vocación". En otro punto de la feria Rodrigo, estudiante de primero de Bachillerato afirmaba que "todavía sinceramente no tengo ni idea", así que para él iniciativas como ésta "vienen muy bien para informarte de todo, te aclara mucho las cosas". Para muchos es el primer contacto con la realidad universitaria y que sean los propios alumnos los que les ofrezcan la información, los que contesten a sus preguntas y calmen sus temores les ofrece la seguridad que andan buscando.

Además de los expositores, el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería en Telecomunicación acoge charlas para el acceso a la universidad. Igualmente, los estudiantes tienen diseñado un amplio programa de juegos deportivos, actividades en redes sociales y el tradicional Concurso de Cantautores que se celebra mañana a las 10:00.