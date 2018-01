Hasta siete grandes municipios inician el año sin tener las cuentas aprobadas

En el caso de al menos siete grandes municipios de la provincia malagueña no se cumple con el principio de año nuevo, vida nueva. Sus presupuestos para 2018 no están aún aprobados y, en algunos casos, tendrán que prorrogar los del año anterior si no se logran acuerdos con la oposición. No es el caso de Málaga capital que, aunque arranca con el viejo presupuesto, pretende disponer de cuentas a lo largo de enero. Esta es al menos la previsión que maneja el alcalde, Francisco de la Torre, después de que el pasado 14 de diciembre anunciase el desbloqueo de las negociaciones con su socio de investidura, Ciudadanos. El avance se produjo, eso sí, después de que los populares respondiesen a las cuatro líneas rojas marcadas por la formación naranja: Limasa, la negociación con los bomberos, el impulso de las primeras actuaciones del parque forestal de Gibralfaro y el allanamiento de la operación urbanística de los antiguos suelos de Repsol, con un parque de unos 130.000 metros cuadrados. La luz verde, sin embargo, no permite por el momento poner números al documento final.

A priori, la pretensión de los dos grupos es que la partida de inversiones crezca tras un ejercicio en el que algunas de las grandes apuestas han vuelto a verse frenadas. La misma alcanzó los 61,5 millones en 2017 (el presupuesto en su totalidad ascendió a 749 millones). A modo de ejemplo, el proyecto de las caballerizas sigue sin ver la luz; el parque del Benítez apenas ha permitido su apertura en precario; la ejecución de promociones de VPO sigue lastrada por el freno sobre el sector Universidad, y la semipeatonalización de la Alameda sigue estando a la espera de contratar la primera de las dos fases municipales (la tercera, la del lado norte está en manos de la Junta). Estos serán algunos de los proyectos que volverán a repetirse en el nuevo presupuesto.

De la Torre espera tener en enero el documento tras el desbloqueo con su socio, Ciudadanos

En el caso de la Alameda, el peso será mayor, dado que se deberá consignar la partida necesaria para el desarrollo de la actuación sobre el eje central (2,7 millones estimados) y la parte del lateral sur (5,3 millones). Ambas obras con un plazo de ejecución de seis meses, lo que hace previsible su culminación dentro de este ejercicio. Algunos interrogantes por solventar es si el Ayuntamiento pondrá en marcha alguna iniciativa de nuevo cuño. Más aún tratándose de año previo a las elecciones municipales de 2019. De igual manera, este año debe sentar las bases para el desarrollo de obras financiadas con fondos europeos (Edusi), como la reurbanización de Carretería y Álamos.

COSTA OCCIDENTAL

Finalizado ya el año 2017 aún son tres los municipios de la costa occidental que tienen pendientes la aprobación de los presupuestos para el presente ejercicio, como es el caso de Torremolinos, Fuengirola y Mijas. Mientras que hace dos escasas semanas que Marbella daba el sí definitivo a las cuentas municipales para 2018, con los únicos votos a favor del equipo de gobierno formado por PP y OSP, y bajo la polémica del incumplimiento del techo de gasto en hasta 36 millones de euros, lo que ha centrado las críticas de los diferentes grupos en la oposición ya que obligará al Ayuntamiento a aplicar un plan económico financiero a partir de 2020. Ello ha permitido además a las arcas municipales incrementar los presupuestos hasta los 246 millones de euros, con aumentos significativos en las partidas destinadas a limpieza, parques y jardines, y obras, en esta última pasando de los casi nueve millones a los 22,3 millones de euros.

Uno de los más prematuros en aprobar sus cuentas fue el Ayuntamiento de Estepona, que supera los 100 millones de euros, de los cuales se contempla una partida de seis millones para la continuación de las obras del centro hospitalario, y otro montante para la construcción de las pistas de atletismo. En el caso de Benalmádena, la cifra ronda los 95 millones de euros y los presupuestos reservarán una partida de 800.000 euros para la construcción de nuevas viviendas sociales en el municipio.

Por otro lado, otro de los grandes proyectos pendientes en la costa es la peatonalización del centro de Torremolinos, cuyos trabajos se inician el 8 de enero.

COSTA ORIENTAL

Rincón de la Victoria ha sido el único municipio de la costa oriental que ha conseguido aprobar el Presupuesto antes de que finalice el año. Al menos de forma inicial, ya que la definitiva está prevista a lo largo de enero cuando se atiendan las alegaciones que puedan hacer los grupos de la oposición, colectivos o ciudadanos. El equipo de gobierno (PP-PA) en minoría consiguió sacar las cuentas adelante hace apenas una semana gracias al apoyo de la portavoz de Ciudadanos, Elena Aguilar, y del que fuese su compañero de filas, Óscar Campos. El Presupuesto para 2018 dotado con 41,8 millones de euros y unos ingresos de 44,3 millones manteniendo un superávit inicial de 2,5 millones de euros por exigencia del Plan Económico-Financiero, se caracteriza por el aumento de las inversiones que las multiplica por cuatro, superando los cuatro millones de euros.

Vélez-Málaga todavía no ha terminado de confeccionar su Presupuesto para 2018. El equipo de gobierno integrado por PSOE, PA, GIPMTM y el concejal no adscrito, José Antonio Moreno, están ultimando el borrador. En principio al contar con mayoría, aprobar las cuentas no tendría complicación.

Sí lo es en Torrox, donde el alcalde, Óscar Medina (PP) todavía no ha conseguido aprobar ningún Presupuesto desde que llegara en 2015. Trabaja con uno prorrogado del gobierno socialista que le antecedió. Los únicos apoyos con los que cuenta son los de los seis concejales de su grupo y enfrente tiene una oposición con cuatro grupos y once ediles. Éstos le reprochan que en los documentos económicos anteriores no se incluyeran "los proyectos importantes" para el municipio.

En Nerja, la minoría del PSOE, IU y la plataforma EVA también les complica la aprobación del presupuesto. Sólo consiguieron hacerlo en el primer año de mandato de Rosa Arrabal (PSOE) gracias al apoyo de las dos concejales de Ciudadanos. Con la portavoz de este grupo, Mari Carmen López, y con la que fue su compañera María Dolores Sánchez, ahora en el grupo no adscrito, se reunió la última semana para consensuar propuestas que incluir en el documento.

INTERIOR

Antequera y Ronda tienen aprobados, dentro de los plazos previstos, los presupuestos municipales para el próximo año. Ambas localidades aprobaron de forma definitiva las cuentas para el próximo año en el último pleno del año. Además, también coinciden en el hecho de que la oposición en ambos casos han criticado dicho documento y lanzado críticas sobre la falta de documentación en los mismos. PSOE e IU insisten en este apartado en la ciudad del Torcal y el PP hace lo propio en la ciudad del Tajo. No obstante, en ambos casos la mayoría que sustentan los gobiernos de estas localidades han rechazado dichos argumentos y han seguido adelante con la propuesta que realizaron.