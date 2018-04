"Si no hacemos un seguimiento del tren litoral nos pueden tomar el pelo"

Violeta Aragón es una de las mayores expertas en el sector inmobiliario y de infraestructuras públicas en Málaga. Desde la Secretaría General de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores (ACP) defiende con firmeza los intereses de los empresarios a los que representa. Su mensaje es claro y directo y reclama un mayor apoyo y entendimiento entre las Administraciones para que Málaga pueda seguir progresando.

-¿Se ha salido ya definitivamente de la crisis del ladrillo?

-Definitivamente no. Se ha empezado a salir, pero en el interior de la provincia sigue habiendo muchos problemas porque no se está invirtiendo todo lo que se necesitaría y tampoco se están construyendo viviendas, por lo que todavía hay mucha gente que no ha percibido aún esa salida de la crisis. Estamos mejor que hace unos años y hay zonas en las que sí se ha salido de la crisis, pero no en todas.

-La costa tira más que el interior.

-La costa occidental. La oriental está empezando, Málaga capital sí va bien y el interior no se ha enterado aún de la salida de la crisis.

-La morosidad de las Administraciones Públicas ha sido en estos últimos años una de sus principales batallas. ¿Ha mejorado?

-Sí. Hubo un momento de deudas acumuladas enormes y llegaron los famosos FLA (fondo de liquidez autonómica) para regularizar y limpiar todo lo que se había quedado pendiente. A partir de ahí las administraciones sí han sido más comedidas en ir invirtiendo lo que realmente podían pagar. Preferimos que no haya tanta inversión y que lo que se invierta se pague en plazo y forma.

-Varios promotores inmobiliarios aseguran que Málaga es la tercera provincia española con mayor interés para construir vivienda nueva tras Madrid y Barcelona. ¿Es así? ¿Por qué?

-Es verdad. Málaga siempre ha estado muy bien posicionada porque somos una zona de residencia para extranjeros como Barcelona, Alicante o Baleares. Incluso en la época de crisis en Málaga se han seguido vendiendo viviendas a extranjeros a un buen ritmo. Por otra parte, Málaga ha crecido y se ha desarrollado como ciudad de cultura y tiene ahora una visión internacional más amplia. La gente ya no viene a Málaga solo a la playa sino a hacer más cosas, le apetece vivir e invertir aquí. Hay muchas empresas que quieren empezar a trabajar en Málaga y todo eso hace que el mercado inmobiliario se mueva. Málaga está muy bien posicionada en todos los aspectos y lo que hace falta es seguir creciendo de forma ordenada y con cabeza.

-Se está creciendo pese a la lentitud administrativa.

-Sí. Los trámites administrativos son lentos en general en la provincia de Málaga y en otras provincias. Son un campo de batalla en todos los sectores. Hay casos que son sangrantes.

-Me comentaba un promotor hace unas semanas que se estaba tardando hasta un año en conceder una licencia de primera ocupación en algunos municipios y que los clientes, con la vivienda ya terminada, tenían que seguir en casa de sus padres o pagando alquiler.

-Un año para obtener la licencia es un caso extremo, pero tres o cuatro meses no te los quita nadie. Por eso estamos pidiendo que se pueda conseguir la licencia de primera ocupación por declaración responsable. Cuando la vivienda ya está terminada, el promotor tiene que seguir manteniendo los costes financieros de una vivienda acabada que no puedes entregar hasta obtener la licencia, pagar seguridad para que no entre nadie, intentar que los clientes no resuelvan el contrato por ir fuera de plazo...

-¿Qué le dicen en los ayuntamientos cuando protestan por esto?

-Lo achacan al techo de gasto y a la imposibilidad de contratar a más gente y reponer el personal. Dicen que se han quedado bajo mínimos. Si ahora dicen que tienen problemas de personal cuando apenas estamos empezando a remontar la actividad, no sé qué va a pasar cuando haya un ritmo normal de promoción. Es bastante preocupante.

-El año pasado se visaron menos de 5.000 viviendas, un dato casi irrisorio comparado las 45.000 del boom de la década pasada.

-El Banco de España estima en un estudio que Málaga necesitará 12.000 viviendas nuevas al año para atender la demanda y nosotros pensamos que se quedan cortos. Ahora estamos a apenas un tercio de la producción que se podría considerar normal y ya hay problemas con las licencias...

-¿Hay un boom de viviendas turísticas?

-Bueno, hay dos aspectos. Las viviendas nuevas que se están haciendo en Teatinos o el Limonar es primera residencia. Sí es verdad que en el Centro se están rehabilitando edificios para alquiler de viviendas turísticas.

-¿Qué opina de la dificultad para encontrar alquileres de larga temporada por ese auge del alquiler a turistas?

-La parte positiva es el cambio radical que ha sufrido el Centro de Málaga en estos últimos años. Si no hubiera sido por el interés del mercado en las viviendas turísticas habríamos seguido con calles en las que daba miedo pasar por el estado de los edificios. Que se hayan rehabilitado es positivo. Por otra parte faltan viviendas de alquiler de larga temporada y eso abre un nuevo campo de negocio. Es una buena oportunidad para que algún empresario dedique edificios a alquiler de larga temporada por la demanda existente.

-¿Por qué ha muerto prácticamente la vivienda de protección oficial?

-La Administración podía potenciar de una manera fácil líneas que permitieran un mayor acceso a la vivienda a la gente joven pero no lo está haciendo. El número de viviendas protegidas es muy bajo, los visados son mínimos y la apuesta de la Administración es cero. Si no lo hace la Administración, al menos debería poner los incentivos suficientes para que los privados lo hagan.

-¿Es rentable hacer VPO para una empresa privada?

-Hay varios problemas. Uno de ellos es que para acceder a una vivienda protegida hay que tener unos determinados ingresos máximos y cuando el cliente va al banco no le dan la financiación. Ahí pedimos a la Administración que avale las operaciones para que se pueda vender. Por otra parte, en algunos municipios, con la bajada del precio, se había igualado el precio de la vivienda libre y la de protección oficial. Si el precio es similar, el cliente prefiere comprar una vivienda libre porque la VPO no tiene ninguna ayuda ni al comprador ni al promotor. Solo hay restricciones.

-Hay expertos que hablan del inicio de otra posible burbuja inmobiliaria. ¿Qué opina usted?

-No existe burbuja. Si hay apenas 4.000 viviendas visadas y necesitamos entre 12.000 y 20.000. Lo importante es el suelo, que representa el 40% del coste de la vivienda. Está escaso y eso hace que suba el precio. Habría que solucionar esa escasez de suelo para que no suba el precio.

-La otra gran rama del sector es la obra pública. Málaga ha estado parada todos estos últimos años y no se atisban grandes inversiones en los presupuestos públicos.

-Sí, parece que vamos a seguir parados. Teníamos buenas expectativas porque al ser año electoral pensábamos que las Administraciones iban a invertir más en 2018 pero en los Presupuestos Generales del Estado no hemos visto ninguna inversión nueva significativa. Los ayuntamientos harán su labor, pero es poco. El año pasado lo acabamos con una inversión pública de 350 millones de euros, cuando llegamos a tener 1.500 en la década pasada.

-La ACP forma parte de una plataforma empresarial y social que reclama el tren a Marbella. El Ministerio, en principio, propone alargar el Cercanías desde Fuengirola, hay gente que pide un AVE directo... ¿Qué quiere exactamente esta plataforma?

-La plataforma no ha marcado un trazado porque no nos compete a nosotros. Confiando en que los estudios se estén haciendo [hace una mueca de duda], pensamos que para que la Costa del Sol sea competitiva hay que tener un tren competitivo y éste es aquel que desde Málaga o el aeropuerto hasta Marbella o Estepona tarde un tiempo similar al que se tardaría en coche porque si no nadie lo utilizaría.

-El Cercanías, solo a Fuengirola, tarda 45 minutos.

-Por eso. Si la idea es tardar 45 minutos a Fuengirola y seguir hasta Marbella vamos mal porque se tardaría hora y pico y no sería una solución. Una solución podría ser alternar viajes directos más rápidos con otros con más paradas.

-¿AVE o Cercanías?

-No veo un AVE tampoco pero sí un tren de altas prestaciones, algo intermedio.

-El pasado lunes se reunieron con políticos para intentar sacarles un compromiso sobre este proyecto. ¿Por qué?

-No tenemos muy claro qué se está estudiando ni cómo va. Se supone que en septiembre van a decir cuál es la opción elegida y en esa reunión el PP se comprometió a que antes de septiembre se nos presente a la plataforma qué se está estudiando para, por lo menos, poder opinar.

-¿Cree que servirá para algo? El tren a Marbella es un proyecto que lleva décadas aparcado.

-Por eso nació la plataforma. Los políticos anuncian y dejan de anunciar los proyectos una y otra vez. Si no hacemos un seguimiento y se controlan los plazos nos pueden tomar el pelo. La plataforma tiene el espíritu de controlar que lo que se promete se haga y si no se hace que se sepa públicamente que se está incumpliendo. Y que sean plazos cortos. A ver si esta es la definitiva.

-Se habla de que el tren litoral podría costar 2.000 millones de euros a Marbella. ¿Cree que sería rentable esa megainversión respecto al potencial volumen de pasajeros?

-El tramo que hay entre Málaga y Fuengirola es uno de los más rentables de España y la costa occidental es una de las zonas más pobladas por metro cuadrado. Volumen potencial de uso hay. Respecto a la inversión, apostamos por una posible colaboración público-privada.

-Esperemos que la plataforma del tren litoral tenga más éxito que la del saneamiento.

-Sí. La del saneamiento integral lleva 10 años funcionando y ojalá se termine porque es un problema recurrente y sin sentido. Estamos jugando con el turismo, que es de lo que vivimos. No podemos pretender crecer en turismo de calidad sin dar los servicios adecuados.

-¿Qué otros proyectos están en cartera?

-Los Baños del Carmen, el tren en el puerto, el Guadalmedina, presas... Queda todavía mucho.

-¿Qué le parecen los continuos retrasos en la obra del Metro?

-La Administración gasta más dinero con los retrasos que con la propia inversión prevista inicialmente. Está habiendo muchos problemas con modificados de obra, enfrentamientos políticos, con las empresas... Puede haber modificados porque una obra está viva, pero a mí me preocupa más que los políticos no sean capaces de buscar una solución y llegar a un consenso. Deberían ponerse un plazo como cuando se elige al Papa. Todos encerrados y hasta que no hay fumata blanca no se sale. Esto debería ser igual porque es urgente y los políticos están para buscar soluciones. Otro tema importante es que se firman cosas y luego se incumplen y entonces es la historia de nunca acabar.

-Cambiando de asunto, usted es secretaria general de una asociación tradicionalmente masculina. ¿Ha tenido algún problema por ello?

-Nunca me he sentido incómoda, pero hay que seguir reivindicando el papel de la mujer en la construcción. Cada vez se ven más mujeres en puestos técnicos en la obra, pero no en la producción. Queda mucho por hacer.

-¿Qué opina de la brecha salarial entre hombres y mujeres?

-He tenido la suerte de no sufrirla. La desigualdad no es cobrar menos sueldo sino por qué tiene que seguir siendo la mujer la que pida la reducción de jornada para cuidar a los hijos o a los mayores y se vea que eso es lo normal. Es una realidad que hay techo de cristal y hay que cambiarlo.