Casi 2.300 inmigrantes llegaron en patera a la provincia el pasado año

"Casi todos vienen por necesidad, por una vida mejor"

"Casi todos cuentan que vienen por necesidad, a buscar una vida mejor", comenta el responsable provincial de socorro y emergencia de Cruz Roja, Julio Pulido. "No conocemos los flujos migratorios como cambian, no sabemos cuántos ni por qué, pero la realidad es que es muchísimo lo que estamos recibiendo en los últimos años", comenta Pulido. Y destaca que el sábado pasado llegaron 110 personas a la provincia. "No vemos freno, no podemos tener una previsión de cuántos van a llegar este año pero la estimación es que sean muchos". Y llegarán, como suelen hacerlo, "con una sonrisa de agradecimiento".