Las lluvias torrenciales que han traído el caos a la provincia

Málaga es uno de los lugares más peligrosos para sufrir inundaciones. Lo advirtió hace unos días el jefe de Predicción del Centro Meteorológico, Fausto Polvorinos, después de que la capital sufriera el domingo el episodio torrencial más importante desde que hay registros históricos. Pero no ha sido una excepción de la virulencia con la que la naturaleza se manifiesta cada cierto tiempo en esta zona. Trece han sido los capítulos más destructivos que ha sufrido la provincia desde los años 80 y, gran parte de ellos concentrados en la última década.

Los meteorólogos hablan de lluvia torrencial cuando caen más de 60 litros por metro cuadrado en una hora, el límite fijado a partir del cual se debe activar el nivel rojo de alerta por ser una cantidad difícil de asumir por el entramado urbano. Prueba de ellos es que cuando llueve de forma tan intensa en cualquier punto de la provincia generalmente conlleva numerosos daños materiales y en, casos más extremos, hasta víctimas mortales.

La comarca del Guadalhorce y la franja litoral de la provincia se llevan la palma Ha habido nueve días en los que ha llovido más de 120 litros por metro cuadrado en doce horas

No murió nadie el pasado domingo, pero los 87,4 litros por metro cuadrados que se acumularon en tan sólo hora en el puerto de Málaga provocaron más de 300 incidencias en la zona de centro y el litoral este, unos 3.500 afectados y más de 10 millones de euros únicamente en bienes privados asegurados. Aquella espectacular tromba de agua se ha colocado en el puesto número uno de la lista de los capítulos más torrenciales vividos en la capital, y en el segundo de toda la provincia desde que se tienen datos.

No se llegó a superar a la marca más alta de toda la provincia que está en los 100,6 litros por metro cuadrado que cayeron en un breve intervalo de tiempo el 21 de septiembre de 2007 en Nerja. Aquel día la caída de dos torretas de media tensión que dejó sin suministro eléctrico al casco histórico de la localidad durante toda la jornada y los bomberos del Consorcio de la Axarquía no dieron abasto para atender las llamadas que recibían desde todos los puntos del municipio más oriental de la provincia. Una familia tuvo que ser desalojada tras derribarse un muro de su casa que provocó la entrada del agua en las habitaciones, un residente extranjero fue rescatado al caer a una alcantarilla, y se anegaron viviendas, comercios, garajes, un centro de salud y colegios. Además la alarma se mantuvo ante el temor del riesgo de desbordamiento del río Chíllar, que finalmente no se produjo, aunque la fuerte lluvia provocó una subida de 40 centímetros del caudal, por lo que hubo que desalojar algunas de las casas de madera que hay junto a la desembocadura.

Peores fueron las consecuencias de los 85,4 litros por metro cuadrado que cayeron en solamente una hora el 28 de septiembre de 2012 en Álora. Dos fallecidos, una quincena de rescatados, numerosas incidencias y tres puentes arrancados por la intensa riada fue el trágico balance de un pueblo sumido por la conmoción generada ante la espeluznante crecida del río Guadalhorce que terminó desbordándose y anegando por completo las partes más bajas del municipio.

En el puesto número cuatro está otro capítulo reciente de inundaciones producido en la provincia. Fue el pasado 4 de diciembre en Marbella cuando se acumularon 81,4 litros por metro cuadrado también en una hora. El Ayuntamiento del municipio cuantificó los daños causados por el temporal en más de 28 millones de euros, tres de ellos por los desperfectos en las playas que quedaron seriamente afectadas.

También el 28 de septiembre de 2012, pero en Alpandeire, se sobrepasó el límite de la alerta roja meteorológico al registrarse 78,4 litros por metro cuadrado lo que le valió el quinto puesto de la lista de los días torrenciales de la provincia. Le siguen los 76 litros por metro cuadrado caídos el 29 de septiembre de 2015 en Nerja y los 73 contabilizados en apenas una hora el 29 de enero de 2016 en Marbella.

Los otros seis episodios de lluvias torrenciales de los que se tiene constancia en la provincia acumularon cantidades por debajo de los 70 litros por metro cuadrado, aunque no por ello fueron menos dañinos. Lo demuestra el hecho de que curiosamente el último puesto de este trágico ranking lo ocupa el fatídico 14 de noviembre de 1989 en la capital. Aquel día se registraron 61 litros por metro cuadrado en una hora, pero fueron suficientes para dejar un reguero de destrucción que se resume en un matrimonio fallecido, barriadas enteras incomunicadas, trabajadores encaramados a los tejados de sus naves para no ser arrastrados por la corriente, calles convertidas en improvisados ríos, coches arrastrados y amontonados por la fuerza del agua, casas anegadas, y ríos y arroyos desbordados.

A pesar de haber sido uno de los días más recordados en la ciudad por las consecuencias de aquella tromba de agua, tampoco es de los primeros de la lista de los episodios torrenciales vividos en la ciudad. En concreto, ocupa el cuarto lugar por detrás de los ya mencionados 87,4 litros por metro cuadrado del pasado domingo en el puerto de la ciudad, los 67,9 litros por metro cuadrado acumulados el 28 de febrero de 2004 en el aeropuerto y los 64 litros concentrados en una hora en la zona de El Cónsul el 24 de febrero de 2004.

Pero aunque es cierto que la mayoría de estos capítulos se han producido en los últimos años, el jefe de Predicción del Centro Meteorológico matizó que "no significa que ahora haya más fenómenos torrenciales, sino que hay medidores más precisos para captar la intensidad de lluvia en un intervalo tan breve de tiempo".

Antes de los años 80, fecha en la que datan los primeros medidores de este tipo en la provincia, la intensidad de la lluvia únicamente se podía medir en intervalos de doce horas. Los nueve días en los que ha habido uno de estos fenómenos en la provincia ha llovido más de 120 litros metros cuadrados y, por tanto, ha sido necesario activar el nivel rojo de alerta.

La mayor concentración de agua en ese periodo se produjo el pasado 4 de diciembre cuando se acumularon 204,4 litros por metro cuadrado en Estepona, donde murió ahogada una joven. Le sigue muy de cerca los 204 litros por metro cuadrado registrados en Álora el 28 de septiembre en 2012 y ya por debajo están los 194 litros por metro cuadrado de Nerja el 21 de septiembre de 200, los 59 de Fuengirola el 7 de febrero de 2003 y los recientes 153 del puerto de la capital el pasado domingo.

Las condiciones climáticas y orográficas de la provincia favorecen estos destructivos fenómenos. La comarca del Guadalhorce y toda la franja litoral se llevan la palma. Los expertos coinciden en que se han producido siempre en esta zona y en que seguirán ocurriendo siempre.