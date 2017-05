Una firma malagueña invertirá 110 millones en parques eólicos en Chile

La empresa familiar malagueña Torsa, especializada en el desarrollo y gestión de instalaciones de energías renovables, da el salto a Chile con la construcción de tres parques eólicos que supondrán una inversión de 120 millones de dólares (110 millones de euros), pues tendrán una capacidad global de 102 megavatios. Estos tres proyectos corresponden al parque eólico Cardenal, de 30 megavatios, el parque Manantiales, de 24,15 megavatios, y el parque Los Cerrillos, con 48,3 megavatios. Mariano Barroso, presidente de la compañía, explica que ya tienen acuerdos cerrados con inversores, cuyo nombre prefiere no desvelar, y que están buscando más. El objetivo es comenzar las obras en el primer semestre de 2018.

Barroso está satisfecho con la incursión de esta firma en Chile "porque es un país con seguridad jurídica y se puede hacer negocio con total tranquilidad". No obstante, como también ocurre en España, este tipo de proyectos requieren de numerosos trámites urbanísticos y medioambientales. Torsa empezó hace seis años a medir la fuerza del viento en distintas zonas del país para ubicar los parques en aquellos espacios que fueran más productivos y aún no ha finalizado todo el proceso administrativo. Ya cuentan con la resolución de calificación ambiental favorable para los parques de Cardenal y Manantiales, y afirman que la de Los Cerrillos "se encuentra en avanzado estado de gestión". "Nos va bien, es un proceso largo pero ya estamos al final del camino. El periodo de maduración de un parque en España está entre siete y diez años y en Chile va a ser más o menos lo mismo", apunta Barroso. Este empresario, que también preside la Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (Aprean), afirma que están analizando la posibilidad de invertir en otros países sudamericanos, "pero vamos con cautela".

La compañía también trabaja en el sector de la industria farmacéutica y la minería

La exportación viene motivada por su propia filosofía empresarial y porque el mercado eólico en España sigue completamente parado, hasta el punto de que no se ha movido un molinillo nuevo en los últimos cuatro años. El sector ya da por hecho de que no va haber primas a la construcción y explotación de este tipo de parques, "y lo que estamos esperando es que el Gobierno aclare cuál va a ser el nuevo escenario, que decida un modelo porque se habla de subastas pero no está definido, por lo que falta seguridad jurídica", subraya Barroso. Los inversores se están posicionando, analizando ubicaciones y haciendo estudios, pero sin gastar un euro en nuevos parques hasta que no sepan qué rentabilidad pueden obtener.

Además de las energías renovables, Torsa tiene como línea de negocio el diseño y la producción de equipos y sistemas tecnológicos para la industria farmacéutica y la minería. En el primer apartado desarrolla equipos de control logístico en almacenes farmacéuticos. Empezaron a trabajar con Cofarán y hoy están presentes en una decena de provincias españolas. En el segundo han creado un equipo que evita colisiones dentro de las minas.