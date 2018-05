La marcha ante el "bloqueo" del convenio de la hostelería se inicia este martes en Marbella

La marcha para reivindicar un convenio de hostelería "digno" en la provincia de Málaga, organizada por los sindicatos CCOO y UGT, se iniciará este martes en la rotonda de entrada principal de Puerto Banús, en Marbella; estando prevista su finalización el viernes 25 ante las puertas de la sede de la Confederación de Empresarios de Málaga.

La protesta, por tanto, continúa tal y como se había anunciado ya que no se ha producido "ningún tipo de avance" entre patronal y sindicatos. Es más, este lunes ambas partes han optado por no celebrar la mesa de negociación prevista "porque no había nada que fueran a aportar para sacar adelante el convenio", según ha indicado a Europa Press la secretaria general de Servicios de CCOO Málaga, Lola Villaba.

Esta marcha se acordó en asamblea el pasado 20 de abril ante el "bloqueo" al convenio de hostelería de la provincia. La pasada semana tuvo lugar una nueva reunión entre patronal y sindicatos pero sin ningún avance.

Así, este martes se inicia la salida desde Marbella; un día después el punto de comienzo será la Cala de Mijas, en el kilómetro 202 de la carretera Nacional 340. El día 24 los trabajadores partirán desde la curva de Carvajal, en Fuengirola, y un día después desde el aparcamiento del centro comercial Bahía Azul de Málaga. La previsión es llegar ese mismo viernes a las 13:00 a la calle San Lorenzo de la capital.

"Nos están dando muchos motivos para llevar a cabo movilizaciones, nos dicen algunos empresarios que no se creen que su gente plantee propuestas tan descabelladas", ha explicado Villalba, añadiendo que la propuesta de la patronal es "totalmente regresiva, fuera de contexto y de épocas pasadas", no entendiendo cómo, tras "los años de bonanza", ahora "se quiere llegar a un estancamiento y un retroceso brutal de los derechos, con condiciones que había en el sector allá por 1977".

Igualmente, el secretario de Hostelería y Turismo de UGT-A, Sergio de Oses, ya ha advertido de que no consentirán "la precariedad" que en el sector de la hostelería quieren imponer los empresarios en la Costa del Sol: "nosotros no vamos a entrar ahí".

La pasada semana el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón Suñé, aseguró que esta situación de negociación "es parte del proceso", considerando que llegarán a buen puerto "sí o sí". Así, sostuvo que las cosas "pueden ser peliagudas al principio pero son parte del procedimiento". "Aquí no habrá ni vencedores ni vencidos sino llegar a un acuerdo porque vivimos de esta industria", manifestó.