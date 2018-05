La primavera se resiste a llegar. A punto de empezar el mes de junio, a las puertas del inicio del verano y de la época de más calor, la temperatura no acompaña y este año se va a hacer más cierto que nunca el popular refrán "hasta el 40 de mayo no te quites el sayo". No hay forma de que las temperaturas remonten y no se espera que lo hagan tampoco en la próxima semana. En las zonas costeras de la provincia de Málaga, como la capital, se está notando quizás menos. Pero no en el interior donde se sigue haciendo necesario echar mano de una rebeca o un jersey buena parte de los días, sin contar con las tormentas y lluvias que ocasionalmente se han registrado durante este último mes.

Pero ¿a qué se debe el tiempo fresco e inestable que este año se está produciendo en los albores del verano? La respuesta, según explicó ayer a este periódico el jefe de Predicción del Centro Meteorológico de Málaga, Fausto Polvorinos, está en los continuos embolsamientos de aire frío en las capas altas de la atmósfera, conocidas como Danas, que están afectando a gran parte del país en forma de tormentas y lluvias desde hace prácticamente un mes y que también se está dejando notar en el interior de la provincia. Por ejemplo, sólo durante la semana pasada se recogieron 40 litros por metro cuadrado en Alpandeire, 23 en Ronda, 21 en Bobadilla y cuatro en Málaga. Y la situación no parece mejorar con el cambio de mes. Las previsiones meteorológicas advierten de que mañana otra Dana hará que se mantenga la inestabilidad que ha marcado el tiempo de las últimas semanas. De nuevo posibles tormentas y lluvias se esperan en algunos puntos del interior durante el fin de semana, mientras que las zonas costeras tendrá su reflejo en abundante nubosidad en algunos momentos del sábado y el domingo y en unas temperaturas más bien frescas para la época del año.

El de este año es el segundo mayo más fresco desde el inicio del cálido siglo XXI

Los datos del Centro Meteorológico de Málaga recogidos en el aeropuerto de la capital no dejan lugar a dudas sobre lo atípico de lo que está ocurriendo este año, especialmente en las temperaturas máximas. En un mes en el que en Málaga se suele considerar más bien un anticipo del verano, se han registrado valores más suaves de lo normal y que hacen que se rompa la tónica de lo que se había convertido en tendencia desde que empezó el siglo XXI.

Desde 2004 no había habido un mes de mayo con temperaturas tan bajas y de hecho la media mensual de este año está muy por debajo de los 20,1 grados de promedio térmico de los meses de mayo de esta centuria porque apenas se han llegado a los 19,3 grados. Hasta el pasado 21 de mayo, el tiempo fue fresco sin matices en Málaga capital. A partir de ese momento, las temperaturas subieron ligeramente y empezaron a situarse entre los 25 y los 26 grados, pero por debajo de lo normal para este mes. Sólo hubo un día, el pasado 27 de mayo, en el que la temperatura fue ligeramente superior al registrarse en el aeropuerto una máxima de 28,6 grados cuando cualquier otro año por estas fechas suele ser normal que se hayan rebasado incluso los 30 grados.

De hecho, aunque no se note, el régimen de viento de poniente que predomina desde hace semana ha hecho que el terral sople varios días y, sin embargo, no ha tenido un reflejo en las temperaturas porque ha arrastrado el aire frío que hay en el interior.

A partir del domingo, ya en junio, se espera que las temperaturas vuelvan a recuperarse tras la Dana e incluso los termómetros se sitúen entre los 26 y los 28 grados durante el día. Sin embargo, seguirán siendo bajas para la época del año. Es posible que hasta que no pase el 40 de mayo, es decir, el 9 de junio, la situación no se invierta y empeciese a percibirse de verdad un cambio de tiempo que haga pensar en la cercanía del próximo verano.