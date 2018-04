Las monitoras escolares irán a la huelga en el periodo de matriculación

Por desgracia para el colectivo de monitoras escolares subcontratadas por la Junta de Andalucía para realizar labores administrativas su extrema precariedad laboral no es nueva. Llevan años con contratos discontinuos de ocho, doce o veinte horas semanales que se empeoran si tienen que compartir dos o tres centros en distintos municipios sin que cobren un euro más por el desplazamiento. Sin esperanzas de mejora, el colectivo apoyado por el sindicato CCOO inicia mañana miércoles una batería de movilizaciones con una concentración en la sede de la Delegación de Educación. Si no hay respuesta por parte de la Consejería de Educación, las monitoras irán a la huelga en junio, durante el periodo de matriculación de los centros educativos.

El secretario general de Enseñanza de CCOO Málaga, Félix Martín, denunció ayer la situación que sufre el colectivo y afirmó que la Junta de Andalucía no puede mantener esta situación de precariedad "por responsabilidad política" y porque los centros públicos deben disponer de los recursos para poder ofrecer un servicio de calidad y atención al alumnado y a sus familias. En Málaga son 64 las monitoras que sufren esta situación. "En los centros escolares existen necesidades y cargas de trabajo suficientes para que su jornada de trabajo sea normalizada a jornada y años completos", estimó el líder sindical. Además, esta situación de precariedad en el empleo y salarios se agrava por el hecho de que 26 de estas trabajadoras comparten dos y a veces tres centros docentes que, en ocasiones, están situados en localidades distintas y por cuyo desplazamiento no perciben nada.

CCOO anunció el inicio de las movilizaciones si no se pone fin a esta situación. "Queremos que la Junta acabe ya con la precariedad laboral en el empleo público, ya que este colectivo de monitoras es el único que está en esta situación", dijo Félix Marín y precisó que "no descartamos iniciar una huelga en el periodo de matriculación". En Andalucía sufren estas misma situación un total de 427 personas, un 90% de ellas mujeres. En julio y agosto se les corta el contrato y no cobran vacaciones.