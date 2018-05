Una nueva ITV que notan poco los clientes

Pasadas las 13:30, en la estación de ITV de la calle Diderot, en el Polígono Guadalhorce, la actividad se sucedía como la de un día cualquiera. Había algunos clientes esperando su turno y coches en las distintas líneas pasando con los inspectores la revisión anual o bianual. En el primer día laborable de entrada en vigor del Real Decreto 920/2017 las novedades eran más notables para los técnicos que para los usuarios. "Tenía la cita prevista para hoy, me habían comentado que tenía que traer el permiso de circulación y el recibo del seguro pero no me lo han pedido, solo la tarjeta de la inspección técnica, como siempre", explicaba Alejandro. Su coche, un Volkswagen diesel, pasó sin problemas la revisión.

"No me suele dar problemas y aunque lo llevo antes al taller no hago nada especial para el tema de los gases, ni lo llevo acelerado como te suelen decir ni le echo aditivos", aseguró este cliente. Y otro usuario también apuntó que, aunque sabía por los medios de comunicación que entraba en vigor la nueva normativa, "no he notado ninguna diferencia, ha sido lo de siempre, este coche es de 2002 y está impecable". David llevó ayer a la estación del Polígono Guadalhorce su camión de hace 44 años. Con él traslada material de feria de un pueblo a otro de la provincia. "Hago pocos kilómetros y está bastante bien, suelo pasar el control sin problemas", comentaba a la espera del resultado. Poco después el inspector le daba el visto bueno hasta dentro de seis meses. "Los vehículos de transporte de mercancías y transporte público de ciertos años tenemos que pasar la ITV cada seis meses", comentaba.

También fue positiva para María Antonia del Valle, que tuvo que pagar un recargo porque le había vencido el plazo sin darse ni cuenta. "Mi coche tiene cuatro años y cuando he visto las noticias de las novedades de la ITV me he dado cuenta de que tenía que pasar este año y no el que viene, así que me he venido sin cita y llevo aquí desde las siete y pico de la mañana para esperar mi turno", apuntó esta usuaria. Como la matriculación de su vehículo es posterior a 2006, el inspector accedió al ordenador del vehículo a través del sistema de diagnóstico a bordo (OBD) para controlar los indicadores de airbags, ABS, ESP, control de crucero, frenada de emergencia o los sistemas automáticos de lluvia o luces. El acceso al ordenador de a bordo del vehículo permite obtener información en tiempo real y registros históricos para descartar manipulaciones.

Ayer no se introdujeron nuevos límites de emisiones ni se controlaron nuevos gases nocivos. Eso sí, a partir del 10 de septiembre, se chequeará el sistema de control de emisiones de varios grupos de vehículos a través del sistema de diagnóstico a bordo. Las anomalías en el sistema de control de las emisiones detectadas de esta forma serán calificadas como defecto grave, lo que obligará al usuario a repararlas.

Entre las novedades puestas en marcha, también está la de libre elección del centro cuando el resultado es negativo, es decir, que no es obligatorio la reinspección en la misma estación. Además, a partir de ahora hay que aportar el CIF o razón social del taller en el que ha llevado a cabo la reparación para que quede incluido en el Informe de Inspección. Igualmente a partir de ahora se abre la posibilidad de pasar la ITV hasta un mes antes de la fecha de su vencimiento sin perder ningún día por ello y mantener la fecha máxima prevista para la siguiente inspección. En cuanto a los vehículos históricos, serán catalogados como tal aquellos con más de 30 años de antigüedad.

En las nueve estaciones de ITV de la provincia se realizaron el año pasado casi 912.000 revisiones, 210.000 de ellas segundas o sucesivas inspecciones como consecuencia de no haber superado de forma favorable la primera inspección. A estas se sumaron las de la unidad móvil para vehículos agrícolas con base en la ITV de Antequera, que ascendieron a 8.800 en 2017. Casi un 29% de los vehículos no superaron la revisión, dos puntos más que en 2016. Donde se encontraron más defectos graves fue en el alumbrado y la señalización, seguidos de los neumáticos, los ejes y la suspensión, las emisiones contaminantes -que superaron el límite en un 20% de los vehículos- y los frenos, que presentaban fallos en un 11% de los casos.