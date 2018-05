"Si les ofrecen gafas de marca, avisen a la Policía"

Daniel Carrascosa, un óptico de Vélez-Málaga ha vuelto a echar mano de las redes sociales para denunciar el último robo en su establecimiento. El segundo, en poco más de un año. El de ayer fue más duro porque se llevaron más de 200 gafas de sol, dinero que guardaba para el cambio y destrozos en el inmueble. Otra vez, posiblemente, era alguien que conocía la tienda.Así, como hizo en la anterior ocasión, durante la mañana de ayer colgaba en su Facebook una entrada anunciando que había sido objeto de un robo y lo hacía buscando la complicidad de sus seguidores y del resto de la ciudadanía veleña. "Nos han robado en Óptica Vélez. Necesitamos vuestra ayuda: si os ofrecen gafas de marca por la calle, avisen a la policía y si podéis hacerle una foto a la persona que las vende", ha redactado Daniel quien es conocedor de que es una práctica habitual ofrecer la venta por la calle.

"Lo he puesto porque lo he visto. Suelen ir dos personas, uno delante y otro detrás para observar la escena, y llevan un bolso con todas ellas y las enseñan", explicó este óptico quien completóel texto en las redes con un mensaje claro: "Esto no lo merecemos, somos personas honradas y trabajadoras. Menudo regalo de cumpleaños me han hecho. Gracias amigos".

Ayer, Daniel que tuvo que posponer la fiesta por una visita a la Comisaría Nacional de Policía reconocía que esta vez había tenido peor suerte ya que "además de las 200 gafas, me he encontrado la cerradura rota, la puerta abierta, y otras cosas tiradas por el suelo del local", asegura a este periódico.

"También se han llevado el dinero que tenía para el cambio debajo de uno de los 80 cajones de los expositores que tengo, por eso pienso que quien ha entrado a robar ya había estado antes aquí", explicó Carrascosa. La primera vez que le robaron, recurrió a las redes sociales para darle al ladrón un plazode 24 horas para su devolución antes de denunciarlo ante la Policía Local.