Los padres de Los Guindos tasan en 1,4 millones el coste de quedarse sin plaza

Los padres de los 22 niños de 3 años que se han quedado sin plaza en el colegio público Los Guindos estiman que las familias tendrán que desembolsar durante los próximos diez años 1,4 millones de euros para proporcionar de forma privada a sus hijos los conocimientos y el manejo del inglés que hubieran alcanzado si no se hubiera suprimido un aula de primero de Educación Infantil en este centro. Subrayan además, que los menores tendrán que realizar tres horas de clases extraescolares de inglés a la semana que sumadas a los desplazamientos elevarán la carga lectiva extra a 194 horas al año.

Los Guindos es bilingüe en inglés desde primero de Educación Infantil, mientras que los 22 niños que no han logrado plaza para el próximo curso al suprimirse una línea en esta etapa educativa han sido derivados mayoritariamente al colegio Victoria Kent, bilingüe en francés.

Los afectados defienden su derecho a la libertad de elección de modelo educativo y subrayan que se decidieron por Los Guindos, entre otros motivos, porque les convence la oferta educativa en inglés que ofrece, mientras que las enseñanzas de idiomas en el Victoria Kent se orientan hacia el francés. Por tanto, teniendo en cuenta el interés por el bilingüismo, los padres han calculado cuánto les costará durante las etapas Infantil y Primaria costear de su bolsillo que sus hijos aprendan este idioma.

Precisan que los niños deberían recibir tres horas a la semana de clases extraescolares, que les supondría un importe mensual de 75 euros. Esta cantidad multiplicada por los nueve meses del curso escolar arroja un desembolso anual de 675 euros por familia, de modo que el coste a asumir durante la próxima década se elevaría a 6.750 euros por niño. Para el conjunto de las familias que este año se han quedado sin plaza la inversión se elevaría en conjunto a 1,4 millones.

Las familias precisan, no obstante, que este no es un problema que se limite a este año, sino que reducir de tres a dos las líneas de Educación Infantil en Los Guindos tiene efectos a largo plazo para el conjunto del barrio. Consideran la demanda por encima de la oferta de plazas se volverá a repetir en cursos venideros. En este sentido, indican que los desembolsos que cada ejercicio deberán hacer los padres, si la solicitud de plazas se mantiene en los términos actuales, alcanzará el millón de euros anual en una década, cuando ya sean 242 los menores que no logren un puesto en el centro y deban incorporarse a otros colegios que no sean bilingües en inglés.