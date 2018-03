"No podemos estar rezando a los santos para que llueva y la Junta se ha vuelto a relajar"

Alhaurín de la Torre es uno de los municipios del área metropolitana de Málaga que abastece a su población con agua procedente de pozos y no de los embalses. Su alcalde, Joaquín Villanova, viene reclamado a la Junta de Andalucía que conecte la red del municipio y las de otros de la comarca al sistema de explotación del Guadalhorce, del que ahora se abastece la capital. Con 40.000 habitantes empadronados y una extensión de 90 kilómetros cuadrados, el alcalde dice que esta situación está comprometiendo el crecimiento de Alhaurín de la Torre.

-¿Cómo reciben el agua los vecinos de Alhaurín?

-Nuestro sistema es propio y no está integrado dentro del área metropolitana, que incluye la presa, la tubería y la planta potabilizadora . Tampoco están en el sistema municipios como Cártama, Pizarra o Álora. Cada pueblo se ha hecho su sistema autónomo. La Junta de Andalucía tiene las competencias para garantizar el abastecimiento en alta a todos los municipios y ahora no están interconectados los tres sistemas. Dicen que el Gobierno debe hacer el recrecimiento de la presa de la Concepción, cuando lo urgente son las tuberías que conecten el agua entre la Costa del Sol, el Guadalhorce y la Axarquía.

-¿Qué pidieron a la Junta de Andalucía en la reunión del comité de gestión del agua del miércoles?

-Que haga inversiones, que se han firmado tres decretos de sequía y en 2006 se comprometió a invertir más de 320 millones en infraestructuras hidráulicas. Aquel protocolo lo firmamos los alcaldes de Málaga, Alhaurín el Grande, yo como alcalde de Alhaurín de la Torre, los de Álora, Cártama, Coín y Pizarra con la entonces directora de la Agencia Andaluza del Agua, Fuensanta Coves. La pregunta del millón es qué se ha hecho y qué no, porque llevan cuarenta años con las transferencias de agua y los pueblos más importantes del área metropolitana de Málaga no tienen resuelto su problema de abastecimiento.

-¿Cuál es en este momento la actuación más urgente?

- Lo más urgente es una toma de agua del sistema del Guadalhorce en la zona de Pilones y el Atabal que dé garantías a los municipios de Álora y Alhaurín de la Torre en caso de que sea necesario. Porque ya pagamos el canon. En la reunión del miércoles se acordó destinar 28 hectómetros cúbicos para los agricultores cuando lo que llega realmente son 15 hectómetros, porque las canalizaciones están obsoletas. Los agricultores las han cambiado por tuberías asumiendo ese coste, porque la Junta de Andalucía no hace nada.

-¿Qué recogía aquel acuerdo firmado en 2006?

- La conducción, que no se ha hecho, entre el azud del río Grande y la estación del Atabal, una conducción entre la planta de Pilones y el Atabal, además de conexiones de la Costa del Sol a los pantanos del Guadalhorce. Ahora se va a hacer un trasvase de agua hasta la Axarquía pero con una tubería muy pequeña, lo que impide que se pase de un hectómetro cúbico. Lo que queremos los consumidores y agricultores es que esto se solucione, porque hoy estamos con un 65% de agua que se destina a la población y un 35% para el campo, pero este porcentaje no se llega a cumplir porque estamos en un ciclo de sequía largo.

-¿Tienen problemas de falta de agua en Alhaurín?

-No tenemos problemas porque hemos invertido más de 18 millones de euros en este tema. Cuando llegué a la Alcaldía en el año 1986 faltaba agua para unos 5.000 vecinos . Hemos hecho más pozos y aljibes y se ha mejorado la red para que no haya pérdidas de agua por las tuberías. Las hemos renovado con tuberías de hierro y se ha logrado reducir el consumo. Además el agua que se destina al riego de los jardines es agua no potable. En la reunión del miércoles, todo el mundo preguntaba cuándo van a ver las inversiones, las conexiones entre cuencas y cuándo se van a cambiar las canaletas. Otra de las cosas que hacen falta es que se acometa el azud de río Grande, porque esto solucionaría el problema de abastecimiento de la zona del Guadalhorce sin perjudicar el caudal del río, ya que ahora mismo hay 10 hectómetros cúbicos que se están tirando al mar.

-¿Se pone en riesgo el crecimiento de municipios como el suyo por la falta de conexión al sistema?

-Totalmente, claro que se pone en riesgo. El planeamiento urbanístico de Alhaurín de la Torre fue aprobado por la Junta de Andalucía y ahora no se puede cumplir porque quieren que tengamos más agua. El problema es la inundabilidad de la ciudad aeroportuaria.

- Ahora la Junta ha prometido un nuevo estudio de abastecimiento para los municipios. Confía en que ese estudio encuentre las soluciones?

-Eso es bla, bla, bla, es nada, cantos de sirena. Necesitamos un plan de inversiones en infraestructuras hidráulicas . No podemos estar rezando a los santos para que llegue la lluvia y ahora la Junta se ha vuelto a relajar. La Junta me debe 1,8 millones, se lo debe a este ayuntamiento por obras de suministro que hemos realizado y ya se lo he pedido por carta.

-En la reunión del miércoles se acordó destinar 55 hectómetros cúbicos para suministro a la población. ¿Lo ve suficiente?

- Esa cantidad es para el abastecimiento de Málaga capital. Si se solucionan las pérdidas de agua, se hacen las inversiones, se cambian las canaletas obsoletas, ese agua podría servir para el abastecimiento. Los que no estamos en el sistema dependemos de que tengamos los pozos en perfecto estado. La Junta debe invertir con lo que recauda por el canon, más lo que consiga de fondos europeos y del Estado.